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Володин: Угрозы Запада ввести санкции никого в России не пугают

Володин: Угрозы Запада ввести санкции никого в России не пугают

21:24  Автор: Ольга Шульга



Санкции, которыми угрожают России на Западе из-за ситуации в ДНР и ЛНР, никого не пугают, их все равно введут, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.   

«Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живём уже 8 лет. Да, это создаёт проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор. Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут. Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём нас обвинить», — отметил спикер.

При этом Вячеслав Володин констатировал, что никто из западных политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса.

Что написано в Минских соглашениях


«Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии», — написал он.

Накануне в связи с обострением военного конфликта в Донбассе власти ДНР приняли решение об эвакуации мирного населения в Россию. Как заявил глава республики Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным «перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР». Аналогичное решение вслед за ДНР было принято властями ЛНР. По данным на утро 19 февраля, из Донбасса было эвакуировано более 30 тысяч человек.



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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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