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Выпустили трейлер Cyberpunk 2077 к пробной версии игры, она будет доступна ограниченное время

Выпустили трейлер Cyberpunk 2077 к пробной версии игры, она будет доступна ограниченное время


Ранее на этой неделе игрокам стал доступен патч 1.5 для Cyberpunk 2077, обновление игры до нового поколения консолей и пробная версия проекта. Только сегодня разработчики из студии CD Projekt Red представили трейлер, который приурочен к выходу пробной версии проекта — его можно видеть ниже.


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Напомним, что игрокам на приставках Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X | S и Playstation 5 дают возможность сыграть в полную стандартную версию Cyberpunk 2077 в рамках пробной версии, для которой действует ограничение в 5 часов игры. Вместе с тем, разработчики объявили, что бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 будет доступна до 15 марта.

Напомним, сейчас в Microsoft Store идет распродажа Cyberpunk 2077 — игру можно купить со скидкой в 50%.

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По материалам: newxboxone

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