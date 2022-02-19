Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За Activision Blizzard с Microsoft спорили пять конкурентов

За Activision Blizzard с Microsoft спорили пять конкурентов


Завершение сделки между Microsoft и Activision Blizzard еще далеко — компании планируют закрыть процесс не раньше лета 2023 года. Тем не менее, интересные материалы по сделке уже начинают появляться. Ранее сегодня мы уже рассказывали, что в документах о сделке, которые необходимы для Комиссии США по ценным бумагам и биржам, указаны интересные данные о переговорах между Microsoft и Activision Blizzard, касающиеся сроков начала переговоров о покупке.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в этом документе, касается конкуренции. Не только Microsoft хотела приобрести издательство Activision Blizzard. Согласно информации в документе, кроме американской корпорации на издательство претендовали еще четыре компании и один бизнесмен. При этом, бизнесмен хотел изначально выкупить только Blizzard, но был готов найти и инвесторов, которые помогут приобрести все издательство целиком. Естественно, в документах имена конкурентов не раскрываются.

Тем не менее, Activision Blizzard отдала предпочтение Microsoft, поскольку компания предложила хорошую цену (в $95 за акцию, хотя изначально торги Microsoft начала с $80). Плюс, Microsoft была готова покрыть сделку полностью деньгами, а не акциями или другими способами, что более приоритетно для владельцев Activision Blizzard.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Как проходит учебная практика на журфаке
Как проходит учебная практика на журфаке
Игорь Кастюкевич: Волонтеры будут полезны в зонах ЧС
Игорь Кастюкевич: Волонтеры будут полезны в зонах ЧС
Платье сына Мадонны, ню Варвары Шмыковой и "костюм гусеницы": 15 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Платье сына Мадонны, ню Варвары Шмыковой и "костюм
За Activision Blizzard с Microsoft спорили пять конкурентов
За Activision Blizzard с Microsoft спорили пять конкурентов
В Halo Infinite улучшат античит-систему на следующей неделе
В Halo Infinite улучшат античит-систему на следующей неделе
Ксения Собчак поделилась видео с подросшим сыном
Ксения Собчак поделилась видео с подросшим сыном
Вера Брежнева поделилась фото со своего юбилея в стиле премии «Оскар»
Вера Брежнева поделилась фото со своего юбилея в стиле премии «Оскар»
Выпустили трейлер Cyberpunk 2077 к пробной версии игры, она будет доступна ограниченное время
Выпустили трейлер Cyberpunk 2077 к пробной версии игры, она будет
Новости Game Pass за 12-19 февраля: новинки, что анонсировали, что удалят и прочее
Новости Game Pass за 12-19 февраля: новинки, что анонсировали, что
Дмитрий Шепелев показал Екатерину Тулупову и рассказал, как отметили ее день рождения
Дмитрий Шепелев показал Екатерину Тулупову и рассказал, как отметили
Максим Галкин запечатлел Аллу Пугачеву с дочкой перед походом на шопинг
Максим Галкин запечатлел Аллу Пугачеву с дочкой перед походом на
Корпоративные подарки на день шахтера: как подобрать
Корпоративные подарки на день шахтера: как подобрать

Топ на сегодня

"Единая Россия" направит молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР
"Единая Россия" направит молодежный актив в Ростовскую
К релизу Total War: Warhammer III в Game Pass на PC выпустили клип
К релизу Total War: Warhammer III в Game Pass на PC выпустили клип
Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction получает первое событие — Spillover
Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction получает первое событие —
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Дима Билан признался, что провел романтический праздник в компании
Дима Билан признался, что провел романтический праздник в компании

Еще по теме

В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Microsoft заплатит $3 млрд, если сорвется покупка Activision Blizzard
The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard усилилось