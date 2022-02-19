За Activision Blizzard с Microsoft спорили пять конкурентов





Завершение сделки между Microsoft и Activision Blizzard еще далеко — компании планируют закрыть процесс не раньше лета 2023 года. Тем не менее, интересные материалы по сделке уже начинают появляться. Ранее сегодня мы уже рассказывали, что в документах о сделке, которые необходимы для Комиссии США по ценным бумагам и биржам, указаны интересные данные о переговорах между Microsoft и Activision Blizzard, касающиеся сроков начала переговоров о покупке.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в этом документе, касается конкуренции. Не только Microsoft хотела приобрести издательство Activision Blizzard. Согласно информации в документе, кроме американской корпорации на издательство претендовали еще четыре компании и один бизнесмен. При этом, бизнесмен хотел изначально выкупить только Blizzard, но был готов найти и инвесторов, которые помогут приобрести все издательство целиком. Естественно, в документах имена конкурентов не раскрываются.

Тем не менее, Activision Blizzard отдала предпочтение Microsoft, поскольку компания предложила хорошую цену (в $95 за акцию, хотя изначально торги Microsoft начала с $80). Плюс, Microsoft была готова покрыть сделку полностью деньгами, а не акциями или другими способами, что более приоритетно для владельцев Activision Blizzard.