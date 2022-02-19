Жена Антона Макарского рассказала о домашнем насилии

Супруга актера Антона Макарского, Виктория рассказала о личной драме. Виктория Макарская решилась поделиться с публикой жуткими подробностями своей жизни. Сделала она это ради того, чтобы поддержать женщин, страдающих от домашнего насилия и не знающих о том, где искать помощь. Как выяснилось, детские годы Макарской прошли в неблагоприятной обстановке. Отец много пил и поднимал руку на маму Виктории. Ей было некуда уходить с ребенком на руках, поэтому она терпела происходящее. Так было, пока глава семьи не стал бить и свою дочь. Виктория вспомнила ужасную историю о том, как в девятилетнем возрасте застала своего отца с другой женщиной в тот день, когда её мама уехала рожать второго ребенка. Беременность не была запланированной, однако врачи запретили матери Макарской делать аборт, узнав, что она находится уже на пятом месяце.Антон Макарский с женой Артистка вспоминает, что стала свидетелем развратной сцены случайно — она встала ночью в уборную. «Когда маму отвезли в роддом, я встала ночью в туалет и увидела дома совершенно ужасающую картину, которая до сих пор стоит у меня перед глазами. Папа привел домой грязную проститутку и это всё происходило у меня на глазах», — с ужасом вспоминает Виктория. На следующий день отец избил её и пригрозил, что сделает это снова, если она обо всем расскажет матери. «Он бил меня головой об ванну... чугунную», — поделилась Макарская. Об этом Виктория рассказала во время прямого эфира в Инстаграме, где она обсуждала вопросы домашнего насилия с директором кризисного центра «Дом для мамы». Между прочим, муж Виктории актер Антон Макарский является полной противоположностью своего тестя. Он много занимается спортом, не злоупотребляет спиртным и очень любит свою жену и детей. Супруги вместе воспитывают сына и дочку, но надеются, что в будущем у них появится еще один ребенок.