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Жена Моргенштерна призналась, что разводится с ним

Жена Моргенштерна призналась, что разводится с ним
Семейная идиллия певца Моргенштерна продлилась недолго. Дилара Зинатуллина заявила, что разводится с рэпером Моргенштерном. Девушка опубликовала романтичные фото с мужем в своем микроблоге, однако оставила далеко не романтичную подпись. «Записали фит. Мы разводимся»,— сообщила Дилара в своем Instagram.
Моргенштерн с женой Такой же пост ранее оставил в своем микроблоге сам рэпер. Некоторые поклонники уверены, что это хайп в преддверии выхода нового трека, а кто-то действительно верит в крах союза. «Куда? Зачем? Почему? Вы что?!», «Не говорите мне, что это правда… Самая лучшая пара!», «Да просто хайпануть хотят», «Если они разведутся, я вообще потеряю веру в любовь»,— оставляют комментарии пользователи. Еще в прошлом году пара перебралась в Дубай. Возвращаться домой Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина пока не собираются. В это время в России рэпера обвиняют в распространении и пропаганде запрещенных веществ.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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