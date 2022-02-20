18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди
Таланты природы безграничны, и с этим сложно не согласиться. Кому, как не ей, по силам в два счёта превратить заурядные овощи и фрукты в натуральные скульптуры и произведения искусства? Чтобы рассмотреть их, достаточно просто задействовать воображение. И вот они перед вами – необычные и забавные.
Баклажан, похожий на делового парня
Эта груша явно чем-то расстроена
Какая милая помидорная уточка
Родственник помидорной утки — картофельный селезень
Картофель? Нет, медвежонок
Клубника-курочка
Это очень сильный чили
Лимонный слон
Танцующая морковка
Кошачья мордочка вырисовалась на перце
В чём секрет природного преображения? Как правило, овощи и фрукты принимают необычную форму вследствие повреждения соединительной ткани. Даже незначительный дефект вызывает нарушение роста плода, приводя к изменениям в размерах и форме. На корнеплоды оказывает влияние плотность почвы, удобрения и многие другие условия выращивания.
Перец в ужасе от того, что с ним сделали
Цуккини, похожий на чёрную утку
Морковные объятия
Тесные семейные узы
Эта груша очень напоминает птицу
Сладкая клубничная бабочка
Ещё немного и заговорит
Тыква-улитка ползёт по своим делам
Овощи и фрукты интересных форм – не редкость. Загляните в свой сад, холодильник или фруктовую корзинку. Почти наверняка вы сможете увидеть симпатичного зверя, птицу или фигуру, которая рассмешит и поднимет настроение.