18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди

Таланты природы безграничны, и с этим сложно не согласиться. Кому, как не ей, по силам в два счёта превратить заурядные овощи и фрукты в натуральные скульптуры и произведения искусства? Чтобы рассмотреть их, достаточно просто задействовать воображение. И вот они перед вами – необычные и забавные.

Баклажан, похожий на делового парняЭта груша явно чем-то расстроенаКакая милая помидорная уточкаРодственник помидорной утки — картофельный селезеньКартофель? Нет, медвежонокКлубника-курочкаЭто очень сильный чилиЛимонный слонТанцующая морковкаКошачья мордочка вырисовалась на перце

В чём секрет природного преображения? Как правило, овощи и фрукты принимают необычную форму вследствие повреждения соединительной ткани. Даже незначительный дефект вызывает нарушение роста плода, приводя к изменениям в размерах и форме. На корнеплоды оказывает влияние плотность почвы, удобрения и многие другие условия выращивания.

Перец в ужасе от того, что с ним сделалиЦуккини, похожий на чёрную уткуМорковные объятияТесные семейные узыЭта груша очень напоминает птицуСладкая клубничная бабочкаЕщё немного и заговоритТыква-улитка ползёт по своим делам

Овощи и фрукты интересных форм – не редкость. Загляните в свой сад, холодильник или фруктовую корзинку. Почти наверняка вы сможете увидеть симпатичного зверя, птицу или фигуру, которая рассмешит и поднимет настроение.