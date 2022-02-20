Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди

18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди

Таланты природы безграничны, и с этим сложно не согласиться. Кому, как не ей, по силам в два счёта превратить заурядные овощи и фрукты в натуральные скульптуры и произведения искусства? Чтобы рассмотреть их, достаточно просто задействовать воображение. И вот они перед вами – необычные и забавные.


Баклажан, похожий на делового парня

Эта груша явно чем-то расстроена

Какая милая помидорная уточка

Родственник помидорной утки — картофельный селезень

Картофель? Нет, медвежонок

Клубника-курочка

Это очень сильный чили

Лимонный слон

Танцующая морковка

Кошачья мордочка вырисовалась на перце

В чём секрет природного преображения? Как правило, овощи и фрукты принимают необычную форму вследствие повреждения соединительной ткани. Даже незначительный дефект вызывает нарушение роста плода, приводя к изменениям в размерах и форме. На корнеплоды оказывает влияние плотность почвы, удобрения и многие другие условия выращивания.


Перец в ужасе от того, что с ним сделали

Цуккини, похожий на чёрную утку

Морковные объятия

Тесные семейные узы

Эта груша очень напоминает птицу

Сладкая клубничная бабочка

Ещё немного и заговорит

Тыква-улитка ползёт по своим делам

Овощи и фрукты интересных форм – не редкость. Загляните в свой сад, холодильник или фруктовую корзинку. Почти наверняка вы сможете увидеть симпатичного зверя, птицу или фигуру, которая рассмешит и поднимет настроение.  


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

Последние новости

Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (22-25 февраля) + релизы в Game Pass
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (22-25 февраля) +
Инсайдер: EA не будет проводить «летнюю презентацию в стиле E3», и не только они
Инсайдер: EA не будет проводить «летнюю презентацию в стиле E3», и не
18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди
18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди
Бывший муж Ксении Бородиной пригрозил злопыхателям расправой
Бывший муж Ксении Бородиной пригрозил злопыхателям расправой
Юлия Барановская высказалась о свадьбе с Лепсом
Юлия Барановская высказалась о свадьбе с Лепсом
Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам
Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам
Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до Borderlands 2
Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до
"Авангард" "уволил" своего финского защитника, забившего шайбу России в финале Олимпиады
"Авангард" "уволил" своего финского защитника,
Представлен обзорный трейлер к скорому релизу Elden Ring
Представлен обзорный трейлер к скорому релизу Elden Ring
У Supermassive Games обнаружили торговую марку The Quarry для игр
У Supermassive Games обнаружили торговую марку The Quarry для игр

Топ на сегодня

Ксения Собчак поделилась видео с подросшим сыном
Ксения Собчак поделилась видео с подросшим сыном
Платье сына Мадонны, ню Варвары Шмыковой и "костюм гусеницы": 15 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Платье сына Мадонны, ню Варвары Шмыковой и "костюм
Как проходит учебная практика на журфаке
Как проходит учебная практика на журфаке
Игорь Кастюкевич: Волонтеры будут полезны в зонах ЧС
Игорь Кастюкевич: Волонтеры будут полезны в зонах ЧС
Вера Брежнева поделилась фото со своего юбилея в стиле премии «Оскар»
Вера Брежнева поделилась фото со своего юбилея в стиле премии «Оскар»

Еще по теме

Учёные выяснили, что недостаток в рационе детей фруктов и овощей приводит к астме
Только 10% американцев едят достаточно фруктов и овощей
Турция: "санкционные" продукты - народу! Бесплатно...
Какие фрукты и овощи наиболее популярны у россиян