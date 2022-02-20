Актрисы "Эйфории" рассказали о неловкости на съемках из-за "лишних" сцен с обнажением

Вадим Карасев

Сразу несколько актрис из популярного сериала HBO "Эйфория" рассказали о том, что чувствовали неловкость из-за прописанных в сценарии "ненужных" сцен обнажения. Так, Минка Келли, сыгравшая хозяйку дома, в котором подрабатывает Мэдди, призналась в интервью Vanity Fair, что сцена в гардеробной с участием этих героинь изначально должна была быть более откровенной.

Предполагалось, что после того, как Мэдди поможет хозяйке особняка расстегнуть платье, то упадет на пол. Минка посчитала это излишним и попросила сценариста и режиссера проекта Сэма Левинсона вырезать этот момент.

Это был мой первый съемочный день на шоу, и я бы не чувствовала себя комфортно, стоя там голой. Я сказала, что с удовольствием снимусь в этой сцене, если только платье останется на мне. Сэм ни секунды не возражал.





Минка Келли в сериале "Эйфория"

Незадолго до этого Сидни Суини, сыгравшая Кэсси, рассказала Washington Post, что ей также пришлось обсудить с Левинсоном излишнюю наготу своей героини в некоторых сценах.

Я говорила Сэму, что Кэсси необязательно быть голой в той или иной сцене, и что мне было бы некомфортно. Потому что все просто смотрели бы на мою грудь и не воспринимали происходящее серьезно.

Актриса отметила, что Левинсон поддерживал ее и ни к чему не принуждал, однако поклонники Суини все еще обеспокоены тем, что ее образ в сериале чересчур сексуализирован.

Хлоя Черри рассказала, что должна была быть полностью обнаженной в сцене, где ее героиня Фэй убивает человека. Однако даже ее партнеру Тайлеру Чейзу, сыгравшему парня Фэй, это показалось излишним.

Возможно, нам было бы комфортнее, будь у нас больше времени, чтобы узнать друг друга. Сэм хотел, чтобы на мне не было никакой одежды в этой сцене, но Тайлер сказал, что это перебор, и сценарий изменили. В любом случае, я вся была в поддельной крови, и мне понравилось сниматься.





Хлоя Черри в сериале "Эйфория"

Отказалась сниматься в некомфортной для себя сцене и актриса Марта Келли, чья героиня Лори в одном из эпизодов укладывает страдающую от ломки Ру в ванну, чтобы вколоть ей морфин.

В сценарии все было еще более жутко, потому что Лори должна была помочь Ру раздеться, и от этой сцены отдавало педофилией. Я сразу же решила, что не могу этого сделать. Мало кому захочется играть персонажа, способного ранить ребенка.

Актриса поделилась своими переживаниями с Левинсоном, и он также согласился внести изменения в сценарий. Однако несмотря на то, что режиссер считался с мнением актрис, их комментарии вызвали бурное обсуждение в сети. Многие пользователи отметили, что даже с учетом внесенных поправок в сценариях Левинсона слишком много смущающих сцен, которые сложно оправдать художественным замыслом.

Ольга Петелина