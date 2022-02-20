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Анна Снаткина взяла мужа и дочь на премьеру фильма «Папы»

Анна Снаткина взяла мужа и дочь на премьеру фильма «Папы»
Актриса Анна Снаткина поделилась редким семейным кадром с Виктором Васильевым и дочерью Вероникой. Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина опубликовала на личной странице снимок с дочерью и мужем. Знаменитость вместе с семьей появилась на кинопремьере. Снаткина выбрала для ковровой дорожки пиджак в клетку и черные классические брюки. Актриса сделала высокий хвост и дополнила образ серьгами-конго. Анна пришла на кинопремьеру не одна, а с самыми близкими людьми. Знаменитость позировала с мужем Виктором Васильевым и дочерью Вероникой.
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой «На днях побывали на премьере фильма «Папы». И, конечно, на фильм, с таким тёплым названием, мы пришли всей семьей 💙.  Спасибо за приглашение нашим друзьям- Сергею Безрукову и Анне Матисон👏»– поблагодарила Снаткина коллег в личном микроблоге. Напомним, ранее Анна Снаткина рассказала о спортивных достижениях дочери Вероники. Наследница актрисы занимается художественной гимнастикой. Сама артистка в детстве тоже тренировалась и была гимнасткой. Вот только Анна Снаткина увлекалась спортивной гимнастикой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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