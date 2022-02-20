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"Авангард" "уволил" своего финского защитника, забившего шайбу России в финале Олимпиады

"Авангард" "уволил" своего финского защитника, забившего шайбу России в финале Олимпиады

В раздевалке "Авангарда" после проигрыша россиян (2:1) в финале Олимпиады заклеили скотчем шкаф финского нападающего Вилле Покка. На него также повесили табличку "уволен", следует из фото, размещенного в Instagram клуба КХЛ.

Таким образом одноклубники отреагировали на успешное выступление игрока в составе сборной Финляндии. Финны впервые в истории выиграли олимпийское золото, а россияне во второй раз стали серебряными призерами Олимпийских игр.


Именно Покка сравнял счет в финальном матче Олимпиады против России (2:1). 27-летний хоккеист выступает за "Авангард" с 2017 года. В 2021 году в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Ruposters писал, что журналист постебался на слезами Алины Загитовой после поражения хоккейной сборной в финале.

Олимпиада в Пекине Авангард Вилле Покка шутка
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По материалам: uposters.ru

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