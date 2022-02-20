Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Black Myth: Wu Kong выйдет только на новом поколении консолей — детали игры от инсайдера

Black Myth: Wu Kong выйдет только на новом поколении консолей — детали игры от инсайдера


Black Myth: Wu Kong — крайне любопытный проект, который разрабатывается китайской студией Game Science. Игра основана на произведении «Путешествие на Запад», в котором рассказывается о приключениях Короля обезьян Суне Укуне. На первых геймплейных роликах проект выглядит весьма многообещающе, но деталей о нем все еще известно мало.

Игровой инсайдер Роберто Серрано в Twitter рассказал некоторые детали об игре Black Myth: Wu Kong. Вот что он заявил:



Игра разрабатывается только для Xbox Series X | S, Playstation 5, PC и облачных сервисов.



Планируется, что проект станет трилогией. Black Myth: Wu Kong — это только первая часть.



Заявлено, что в игре будет «солидное количество контента» для одиночного прохождения.



Поддержка онлайн-кооперативного режима.



Поддержка NVidia DLSS.



Возможен выход DLC и внутриигровые покупки после релиза.



Релиз планируется в 2023 году.



В игре можно будет открывать навыки, побеждая врагов.



Разрабатывается на Unreal Engine 5.

Ниже можно видеть один из геймплейных роликов Black Myth: Wu Kong, который ранее демонстрировали разработчики.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Black Myth: Wu Kong выйдет только на новом поколении консолей — детали игры от инсайдера
Black Myth: Wu Kong выйдет только на новом поколении консолей —
На Xbox можно опробовать бесплатно игру Moo Lander
На Xbox можно опробовать бесплатно игру Moo Lander
Этери Тутберидзе высказалась о выступлении дочери на Олимпиаде
Этери Тутберидзе высказалась о выступлении дочери на Олимпиаде
Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери
Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери
Звездный Instagram. Чем заняты знаменитости за неделю до весны
Звездный Instagram. Чем заняты знаменитости за неделю до весны
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (22-25 февраля) + релизы в Game Pass
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (22-25 февраля) +
Инсайдер: EA не будет проводить «летнюю презентацию в стиле E3», и не только они
Инсайдер: EA не будет проводить «летнюю презентацию в стиле E3», и не
18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди
18 овощей и фруктов, решивших, что они животные, птицы и даже люди
Бывший муж Ксении Бородиной пригрозил злопыхателям расправой
Бывший муж Ксении Бородиной пригрозил злопыхателям расправой
Юлия Барановская высказалась о свадьбе с Лепсом
Юлия Барановская высказалась о свадьбе с Лепсом

Топ на сегодня

Леонид Куравлёв: биография, личная жизнь, дети, жена, причина смерти (фото)
Леонид Куравлёв: биография, личная жизнь, дети, жена, причина смерти
Хирург высказался о пластике Аллы Пугачевой и потраченных на нее средствах
Хирург высказался о пластике Аллы Пугачевой и потраченных на нее
Мужчина купил гараж со старыми вещами и показал, что нашел в нем и даже смог разбогатеть
Мужчина купил гараж со старыми вещами и показал, что нашел в нем и
Дочка Татьяны Навки похвасталась своими успехами
Дочка Татьяны Навки похвасталась своими успехами
Интервью с певицей, музыкантом и блогером Гюльназ Гаджикурбановой
Интервью с певицей, музыкантом и блогером Гюльназ Гаджикурбановой

Еще по теме

Digital Foundry: Сравнение Rainbow Six Extraction на консолях Xbox и Playstation
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Как работает Dying Light 2 на Xbox One и Xbox One X, сравнение с Playstation 5
Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке