Black Myth: Wu Kong выйдет только на новом поколении консолей — детали игры от инсайдера
Сегодня, 23:25
Black Myth: Wu Kong — крайне любопытный проект, который разрабатывается китайской студией Game Science. Игра основана на произведении «Путешествие на Запад», в котором рассказывается о приключениях Короля обезьян Суне Укуне. На первых геймплейных роликах проект выглядит весьма многообещающе, но деталей о нем все еще известно мало.
Игровой инсайдер Роберто Серрано в Twitter рассказал некоторые детали об игре Black Myth: Wu Kong. Вот что он заявил:
Игра разрабатывается только для Xbox Series X | S, Playstation 5, PC и облачных сервисов.
Планируется, что проект станет трилогией. Black Myth: Wu Kong — это только первая часть.
Заявлено, что в игре будет «солидное количество контента» для одиночного прохождения.
Поддержка онлайн-кооперативного режима.
Поддержка NVidia DLSS.
Возможен выход DLC и внутриигровые покупки после релиза.
Релиз планируется в 2023 году.
В игре можно будет открывать навыки, побеждая врагов.
Разрабатывается на Unreal Engine 5.
Ниже можно видеть один из геймплейных роликов Black Myth: Wu Kong, который ранее демонстрировали разработчики.
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По материалам: newxboxone