Black Myth: Wu Kong выйдет только на новом поколении консолей — детали игры от инсайдера





Black Myth: Wu Kong — крайне любопытный проект, который разрабатывается китайской студией Game Science. Игра основана на произведении «Путешествие на Запад», в котором рассказывается о приключениях Короля обезьян Суне Укуне. На первых геймплейных роликах проект выглядит весьма многообещающе, но деталей о нем все еще известно мало.

Игровой инсайдер Роберто Серрано в Twitter рассказал некоторые детали об игре Black Myth: Wu Kong. Вот что он заявил:

Игра разрабатывается только для Xbox Series X | S, Playstation 5, PC и облачных сервисов.Планируется, что проект станет трилогией. Black Myth: Wu Kong — это только первая часть.Заявлено, что в игре будет «солидное количество контента» для одиночного прохождения.Поддержка онлайн-кооперативного режима.Поддержка NVidia DLSS.Возможен выход DLC и внутриигровые покупки после релиза.Релиз планируется в 2023 году.В игре можно будет открывать навыки, побеждая врагов.Разрабатывается на Unreal Engine 5.

Ниже можно видеть один из геймплейных роликов Black Myth: Wu Kong, который ранее демонстрировали разработчики.

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