Бывший муж Ксении Бородиной пригрозил злопыхателям расправой

Экс-супруг ведущей Ксении Бородиной, Курбан Омаров высказался о скандале, в который попала его жена. Несколько дней в соцсетях обсуждают скандал, который возник между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. Высказались многие звезды, а вот бывший муж брюнетки-телеведущей молчал. Но все-таки решил дать свой комментарий. Экс-супруг Ксении заявил в соцсетях, что в курсе конфликта, но не намерен ввязываться в эту историю. «Конечно, меня так же, как и вас не обходят стороной новости шоу-бизнеса. Вы присылаете мне ссылки и хотите узнать мое мнение, а его не будет. Во-первых, эта ситуация меня никак не касается, а во-вторых, мне понятия не позволяют лезть в женские разборки» — сообщил Курбан Омаров. Бизнесмен предпочитает держаться в стороне и никак не комментировать скандал, который устроили в соцсетях женщины. Сейчас он отдыхает в Милане и главное для него — эмоциональное состояние дочери. «Там все взрослые — сами разберутся, им не привыкать. Правда есть одно «но»: я спокоен пока моя дочка счастлива. В противном случае источник негатива будет подавлен. Так что будьте внимательны с ней и ее окружением» — пригрозил блогер.Ксения Бородина с бывшим мужем Напомним, распри начались,когда Бузова у себя на странице ответила подписчику. Она обвинила бывшую коллегу в лицемерии. Все из-за того, что Бородина согласилась вести телепроект с экс-возлюбленным Бузовой, рэпером Давой. Бородина в свою очередь жестко ответила Ольге в соцсетях. Она вспомнила как 36-летняя певица унижала коллег и ходила по головам для достижения личной выгоды. Войну, которую устроили Бузова и Бородина, активно обсуждают и знакомые теледив. Недавно в перепалку был впутан бывший парень Ксении Михаил Терехин. Адвокат обвинил звезд реалити-шоу в хайпе. И пояснил, что две звезды давно недолюбливали друг друга, хоть и улыбались на камеру. Кроме того, свое мнение по поводу склок выразил шоумен Рустам Солнцев, назвав Ольгу и Ксению «бабами с бревна». На защиту Бузовой встала Алена Водонаева, в своем профиле она назвала Олю настоящим профессионалом.