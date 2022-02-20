CNN: после сделки с Activision у Microsoft остается еще $60 млрд на покупки





Сделка Microsoft по покупке Activision Blizzard обещает стать крупнейшей в технологическом секторе. Microsoft платит за издательство около $70 млрд, при том, что прошлая ее самая крупная покупка касалась социальной сети LinkedIn — ее стоимость составила $26,2 млрд. За период, когда руководит Microsoft Сатья Наделла, компания совершила большое количество сделок по покупке разных компаний — от приобретения Xandr (одна из последних сделок) за $1 млрд до Bethesda, Github, Mojang и многих других.

Портал CNN опубликовал материал, в котором сообщил, что после успешного завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard у технологического гиганта останется еще около $60 млрд на будущие покупки. Отмечается, что сейчас у корпорации около $130 млрд свободных денег, которые Microsoft готова вложить в покупку будущих компаний.

В первую очередь, портал CNN считает, что Microsoft заинтересована в покупках в секторе кибербезопасности. В прошлом году Microsoft купила несколько стартапов в этой сфере — CloudKnox Security, RiskIQ и CyberX, и выручка компании за год превысила $15 млрд от кибербезопасности, что на 45% больше, чем за год до этого. Сейчас ходят разговоры, что Microsoft хочет купить Mandiant — компанию по разработке программного обеспечения для кибербезопасности (ранее известную как FireEye) которая в настоящее время оценивается примерно в $4,5 млрд.

Финансовый директор Microsoft Эми Худ отмечала в ходе разговора с аналитиками (после объявления о сделке с Activision Blizzard), что компания ищет новые варианты для покупки на быстрорастущих рынках и в сферах бизнеса, где Microsoft может «уникально повысить ценность для пользователей или сообщества».