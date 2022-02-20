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Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери

Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери
36-летний актер Данила Козловский прилетел в Нью-Йорк, чтобы повидаться с дочерью Одой Валентиной. Данила Козловский воспитывает дочь Оду Валентина от 34-летней Ольги Зуевой. Хоть девочка живет в США с мамой, актер часто посещает штаты, чтобы навестить дочь. Он старается проводить с ней свободное время и периодически публикует фото малышки в Instagram. Сегодня Козловский поделился кадром с Одой Валентина. На снимке девочка запечатлена в свитшоте синего цвета с контрастным капюшоном и белой юбочке. Ода Валентина держит алую сумочку, которую «одолжила» у звездной мамы. Малышка позирует рядом с роскошным алым кабриолетом, на переднем сидении которого находятся питомцы крошки: два французских бульдога. Девочка с забавным хвостиком готовится сесть в автомобиль.
Ода Валентина Зуева Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться в 2015-м. В 2020 году актриса родила дочь Оду Валентину. Однако уже летом того года стали ходить слухи о расставании супругов. В минувшем апреле Данила подтвердил информацию о разрыве. Тогда артист признался, что не хочет делится причиной расставании. Однако отметил, что поступил совершенно несправедливо и гадко по отношению к Ольге, так как она этого не заслуживает.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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