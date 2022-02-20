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Даня Милохин боится стать отцом

Даня Милохин боится стать отцом
Тиктокер и певец Даня Милохин рассказал как относится к семье. В декабре Дане Милохину исполнилось 20 лет. И если раньше выходки блогера списывали на подростковую инфантильность, то теперь к нему относятся серьезнее. Сейчас звезду все чаще расспрашивают о создании семьи. Даня Милохин и сам признается, что не прочь когда-нибудь обзавестись семьей. Ведь он несколько лет рос без родительской любви в стенах детского дома. «Я очень люблю детей. Менял памперсы детям моих приемных родителей. Когда я приехал к ним, там была девочка маленькая, только родилась. Я и качал ее, и кормил, и убирал за ней», — сказал он.
Даня Милохин На такие откровения блогер решился в эфире шоу «Детектор» телеканала «Пятница!». По правилам нового проекта Даня отвечал на вопросы под полиграфом, поэтому с ведущим Марком Бартоном старался быть предельно искренним. Звезда добавил, что, несмотря на трепетное отношение к детям, все же не готов к женитьбе. «Если девушка забеременеет, я испугаюсь. А дальше что-нибудь придумаю. Сейчас я был бы готов стать отцом, но не быть с женой. Жена — это круто, но не сейчас», — заявил Милохин. Напомним, что артист встречался с юной блогершей Юлией Гаврилиной. Их союз был нестабильным: влюбленные часто ссорились, расходились и сходились вновь. Сейчас тиктокеру приписывают роман с фигуристкой Евгенией Медведевой. Впрочем, никаких подтверждений любовной связи пока нет. Блогер сконцентрирован на карьере и отгоняет мысли даже о собственной семье. В начале прошлого года журналисты разыскали его биологическую мать Любовь Бережную. С тех пор женщина пытается выйти с сыном на связь, однако тот холоден к ее мольбам. А вот с приемными родителями общается, правда, тоже без большого энтузиазма. «Для меня это очень сопливая тема. Семья, камин — для меня это все не важно. Я благодарен им за то, что они забрали меня из детского дома, за то, что отец мне вбил в голову кучу интересных мыслей про достижение своих целей. А маме благодарен за то, что она терпела меня за все время проживания в их доме», — говорил Даня.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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