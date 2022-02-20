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Дарья Донцова обнародовала диагноз мужа

Дарья Донцова обнародовала диагноз мужа
Писательница Дарья Донцова рассказала в эфире НТВ о болезни мужа -доктора психологических наук, профессора кафедры социальной психологии  Александра Ивановича Донцова. Автор популярных детективов, Дарья Донцова заявила, что ее мужу удалили сигмовидную кишку. У Александра Донцова обнаружили опухоль в кишечнике. Напомним, что несколько лет назад сама Дарья Донцова победила рак груди. Знаменитость заявила, что стала иначе относиться к жизни. Телеведущая уверена, что болезнь была послана ей как испытание. Донцова после обнаружения у себя опухоли перестала бояться многого. Однако диагноз мужа заставил знаменитость понервничать.
Дарья Донцова с мужем и внуком Дарья Донцова призналась, что муж давно хотел похудеть. Она запрещала Александру Донцову есть сладкое и выпечку. И вот однажды муж писательницы стал худеть, причем очень стремительно. «Вдруг начал худеть», – заявила Дарья Донцова в беседе с Лерой Кудрявцевой. Позже Донцовы узнали, что причиной резкого похудения стала опухоль. Мужу Донцовой поставили диагноз – рак кишечника. Опухоль была большая, в семь сантиметров. «Муж впал в истерику. И я впала в истерику», – призналась писательница в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В итоге Донцову удалили всю сигмовидную кишку.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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