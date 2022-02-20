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Дочка Татьяны Навки похвасталась своими успехами

Дочка Татьяны Навки похвасталась своими успехами
Дочь фигуристки Татьяны Навки, Надя добивается новых достижений. Среди последних Stories личного микроблога олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки появилась запись, в которой знаменитость запечатлела дочь Надежду. Малышка рассказывала о своих спортивных успехах. Татьяна Навка гордится своими дочерями Надей и Сашей. Старшая Александра занимается вокалом. А вот младшая Надя стала, как мама, фигуристкой. Наследница Навки и Пескова только стремится к спортивным вершинам, которые достигла ее родительница. У Нади есть желание заниматься и становиться только лучше. О своих достижениях девочка рассказала в личном микроблоге. А ее мама добавила ролик на личную страницу в Instagram.
Дочь Татьяны Навки «У меня для вас отличная новость. Дорогие подписчики, я перехожу на второй юношеский, я прыгаю двойной каскад. Ждет вас сюрприз», – похвасталась Надя Пескова. Напомним, ранее Татьяна Навка высказалась после проигрыша Камилы Валиевой. Фигуристка уверена, что 15-летней спортсменке стоит выступить на следующих Играх. Навка выразила слова поддержки талантливой чемпионке, которую обвинили в употреблении допинга.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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