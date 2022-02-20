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Елена Воробей рассказала о своем расставании с женихом

Елена Воробей рассказала о своем расставании с женихом
Певица Елена Воробей призналась, что ей нужен мужичина, соответствующий ее уровню. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему отменилась ее свадьба с возлюбленным-чиновником. «Меня вся пресса замуж выдавала. Я читала о себе как будто какую-то фантастическую литературу. Это расстраивало и меня, и человека, с которым я была. Я приняла решение расстаться», сказала Елена Воробей.
Елена Воробей Как отметила Елена Воробей, недавно она исполнила свою мечту. «Побывала на Канарах. Привела нервную систему в порядок. Не пила алкоголь. Нужно стараться, чтобы мы были примерно одного уровня обеспеченности. Возить мужчину на отдых за свой счет – неправильно», — заявила Елена Воробей. Напомним, что Елена Воробей должна была сыграть свадьбу с чиновником Сергеем Евтуховичем. Он младше звезды на три года. Они родом из одного города — белорусского Бреста.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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