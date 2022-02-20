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Хирург высказался о пластике Аллы Пугачевой и потраченных на нее средствах

Хирург высказался о пластике Аллы Пугачевой и потраченных на нее средствах
Певица Алла Пугачева ранее признавалась, что ей хочется для своих детей выглядеть «моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой». Артистка на жалеет денег на свою внешность Алла Пугачева, несмотря на преклонный возраст (этой весной Примадонна отметит 73-летие), поражает публику молодым лицом и подтянутой фигурой, так что зачастую выглядит ровесницей своего мужа Максима Галкина. Однако ни для кого не секрет, что ради достижения столь невероятных результатов певица не раз ложилась под нож хирурга. По оценкам экспертов, только за последнее время на пластические операции Алла Борисовна потратила внушительную сумму денег – порядка 3,5 миллиона рублей, и это лишь по примерным подсчетам. Специалисты полагают, что Пугачева начала работать над собой довольно поздно, потому что природа одарила ее хорошей генетикой, однако к настоящему моменту артистка переделала в лице и фигуре почти все, что можно.
Алла Пугачева «Проработано все лицо, против возраста не пойти. Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделаны шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала», — рассказал врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили. Кроме того, по словам эксперта, Алла Борисовна прибегала к так называемому SMAS-лифтингу, чтобы скорректировать опустившиеся уголки бровей и глаз, а также не обошлось без абдоминопластики и липосакции. Операции на лице, полагает хирург, стоили Примадонне 1,5 миллиона рублей, а остальные средства пошли на коррекцию тела, благодаря чему певица теперь может щеголять стройной подтянутой фигурой, пишет портал «Звездач». К слову, по слухам, последнюю пластику Пугачева делала в прошлом году, и, по мнению ее поклонников, результат получился не очень удачный, потому что у звезды эстрады «перекосило» рот, что теперь бросается в глаза, когда она записывает видео или снимает «селфи» для Инстаграма.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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