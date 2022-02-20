Инсайдер: EA не будет проводить «летнюю презентацию в стиле E3», и не только они





Игроки привыкли за последние годы, что лето — пора презентаций от крупных игровых компаний. Раньше издательства и студии представляли свои проекты на выставке E3, но в последние годы перешли в онлайн формат. При этом, ходят слухи, что в 2022 году вообще не будет мероприятия E3, и игровые компании проведут просто свои стримы и представят разрабатываемые проекты.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб, который часто делится точной информацией, сообщил, что летом этого года может не состояться презентация EA. Джефф заявил, что «сейчас они [Electronic Arts] не планируют летнее мероприятие в стиле E3». Что интересно, инсайдер говорит, что EA «похоже, не единственный издатель в такой ситуации».

Jeff Grubb said on the latest GB Decide from what he's heard, from EA there is no planning for an EA Play right now. They are not planning a summertime E3 style event now and it feels like they're not the only publisher in that situation.



Timestamp:https://t.co/wFZb0HB3ed pic.twitter.com/kbRt6TG6Pm — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 19, 2022



В том же подкасте Джефф Грабб отмечает, что это вовсе не значит отсутствие новых анонсов от EA на этот год. По его словам, анонсы могут проходить «на лету» в течение года. Как минимум, EA должна представить линейку спортивных игр на этот год.

Напомним, в этом году EA, если верить инсайдерам, намерена выпустить новую часть Star Wars Jedi. Ожидается, что полноценный анонс проекта состоится в мае на Star Wars Celebration.