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Инсайдер: EA не будет проводить «летнюю презентацию в стиле E3», и не только они

Инсайдер: EA не будет проводить «летнюю презентацию в стиле E3», и не только они


Игроки привыкли за последние годы, что лето — пора презентаций от крупных игровых компаний. Раньше издательства и студии представляли свои проекты на выставке E3, но в последние годы перешли в онлайн формат. При этом, ходят слухи, что в 2022 году вообще не будет мероприятия E3, и игровые компании проведут просто свои стримы и представят разрабатываемые проекты.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб, который часто делится точной информацией, сообщил, что летом этого года может не состояться презентация EA. Джефф заявил, что «сейчас они [Electronic Arts] не планируют летнее мероприятие в стиле E3». Что интересно, инсайдер говорит, что EA «похоже, не единственный издатель в такой ситуации».


В том же подкасте Джефф Грабб отмечает, что это вовсе не значит отсутствие новых анонсов от EA на этот год. По его словам, анонсы могут проходить «на лету» в течение года. Как минимум, EA должна представить линейку спортивных игр на этот год.

Напомним, в этом году EA, если верить инсайдерам, намерена выпустить новую часть Star Wars Jedi. Ожидается, что полноценный анонс проекта состоится в мае на Star Wars Celebration.

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По материалам: newxboxone

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