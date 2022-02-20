Интервью с певицей, музыкантом и блогером Гюльназ Гаджикурбановой

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Про красоту

Певица и музыкант, популярный блогер Гюльназ Гаджикурбанова родом из Дагестана. Родилась в высокогорном селе Цантиль и с детства увлекалась пением. В мир шоу-бизнеса она ворвалась, когда ей было 17 лет. За это время она написала множество хитов, а также сумела развить свой Ютуб-канал и Инстаграм до небывалых высот, получила звание заслуженной артистки Дагестана. Гюльназ, счастливая жена и мама троих детей, признаётся, что не может жить без творчества и своей семьи, которая является её вдохновением. Своими мечтами и планами артистка поделилась с нашим изданием.Работы сейчас очень много – во-первых, у нас сейчас начинается тур по России. Вообще, год начался очень позитивно: мы выпустили новую песню, на которую сейчас снимаем клип. Мы так же запустили новый тренинг под названием Super Jump, где я являюсь тренером. Для меня пробовать себя в чём-то новом это маленькая победа. Я не люблю топтаться на одном месте.Сейчас я активно создаю новые произведения, которые, я уверена, будут хитами.Также параллельно я занята ведением блога в Инстаграмме. В него было вложено очень много сил и терпения, и поэтому сейчас это одна из моих самых любимых соцсетей, без которых я не могу прожить и дня.Я стараюсь проводить как можно больше времени с семьей. У меня есть две дочки и сын, которым я стараюсь уделять как можно больше времени, не смотря на мою занятость. Я умею уделять время и семье, и работе. Научилась.Не так давно моя старшая дочь решила попробовать себя в работе, которая тесно связана с моей деятельностью, — выступать на сцене. У неё это получилось прекрасно, люди встретили ее положительными отзывами, и сейчас она уже имеет свою аудиторию, которая ждёт ее новых произведений с большим нетерпением.Я всегда напоминаю себе, что работа — это работа, но семья — это мое все. Каждый вечер мы разговариваем с детками, ведём интересные беседы. Говорим обо все: о школе, друзьях, их интересах и успехах.Иногда любим посидеть и посмотреть вместе фильм. Как бы я не была занята, я понимаю, что должна находить время на это и нахожу. Потому что семья для меня на первом месте.Я большой сторонник поддержания здорового образа жизни. Вообще, здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие.Такой образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, поэтом это способствует снижению различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека.Я веду здоровый образ жизни: бегаю по утрам, стараюсь правильно питаться. В спортзал, сказать честно, я не ходила, но на днях записалась и теперь планирую ходить и туда для поддержания формы.Я люблю посещать косметологов. Но не для того, чтобы изменить в себе что-то, а для поддержания своей красоты: различные пилинги, чистки, маски на лицо и т.д.Раньше я часто ходила к визажистам. Мне нравилась их работа, но постепенно это стало утомлять. Тем более я видела всё то, как они делают макияж, что за чем следует, и не поняла сама, как научилась делать профессиональный макияж.Теперь поход к визажистам бывает только по особым случаям или когда у меня нет времени. Для повседневной жизни выбираю легкий макияж – подводка, тушь, румяна и консилер под глаза, чтобы замаскировать следы усталости. Если речь заходит о вечернем макияже, обычно обращаюсь к профессионалам.Я поддерживаю свою красоту и не даю себе повода расслабиться. А вообще, женщина в разном возрасте красива по-своему. Сейчас меня делают красивой мои сыновья, и преображает сцена. Когда я выхожу на сцену, сразу забываю обо всех невзгодах, глаза горят. Недавно прочитала, что выдает возраст женщины – глаза! Можно даже в 50 или 70 лет быть очень юной, а можно и в 20 лет выглядеть зрелой, ведь именно глаза всегда показывают, что у человека на душе.