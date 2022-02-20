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Ирина Понаровская рассказала о домашнем насилии

Ирина Понаровская рассказала о домашнем насилии
Певица Ирина Понаровская призналась, что сдала дочку в детский дом. Звезда 90-х недавно разразилась очередными откровениями в адрес Аллы Пугачевой, припомнив ей все пренебрежение, с которым приходилось мириться во время совместной эстрадной деятельности. О чем не любит вспоминать Понаровская, так это о том, как брала в семью темнокожую девочку Настю, которую потом отдала в детский дом. Тогда певица была замужем за темнокожим певцом Вейландом Роддом и возможно надеялась, что он сумеет принять ребенка своей расы. Однако чуда не случилось, Родд изначально был настроен против Насти. А после рождения собственного сына, малышка стала не нужна и приемной маме.
Ирина Понаровская Девочку отдали в социальное учреждение, а затем ее удочерила другая семья, в которой она выросла в любви и заботе. О звездном усыновлении взрослая Настя говорит неохотно. Она до сих пор хранит обиду на бывшего теперь уже мужа Понаровской. «По отношению к нему агрессия, он поднимал на меня руку. Многие говорят, что дети не помнят, но эти моменты настолько в голове — этот человек меня обижал»,  — рассказала Анастасия Кормышева в программе «10 самых» на канале TV Center. Певицу она простила, считая, что та просто была заложником обстоятельств, подчиняясь воле властного супруга. И в детский дом, якобы, ее отдал Вейланд, пока Ирина была на гастролях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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