Ирина Салтыкова высказалась о своем первом возлюбленном

55-летняя певица Ирина Салтыкова призналась, что бросила любимого. Бывшая солистка группы «Мираж» встречалась с молодым человеком по имени Сергей. Они познакомились в общей компании на вечеринке. Однако вскоре молодого человека призвали в армию на два года. Первый год Ирина преданно ждала молодого человека, часто писала ему письма и переживала. Однако на второй год таких отношений на расстоянии артистка не выдержала - прервала отношения с молодый человеком. Исполнительница хита «Серые глаза» до сих пор вспоминает своего первого избранника. «Я вот сижу и думаю рассказать людям, что я год ждала, а второй — не дождалась. Стыдно ведь. А потом думаю — а почему стыдно? Ведь надо же смотреть как та, вторая половина, хотела этого. Может быть, он был безразличен», — призналась Салтыкова.Ирина Салтыкова Она отметила, что женщинам всегда хочется внимания со стороны мужчин. Певице этого не хватило: Ирина считает, что именно по этой причине она и бросила Сергея, хотя первое время не могла представить жизни без него. «Я и приезжала, и писала письма, он в Москве служил, на левом берегу, я ездила туда», — рассказала звезда фильма «Брат-2» в эфире шоу «Привет, Андрей» на канала «Россия 1». Через некоторое время после разрыва Ирина встретила Виктора Салтыкова, от которого родила дочь Алису. Этот брак продлился восемь лет.