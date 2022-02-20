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Этери Тутберидзе высказалась о выступлении дочери на Олимпиаде

Этери Тутберидзе высказалась о выступлении дочери на Олимпиаде
Тренер Этери Тутберидзе призналась, что думает о спортивных достижениях дочери. Спортсменка дала понять, что довольна тем, как на Олимпиаде в Пекине выступила пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Заслуженный тренер гордится своей талантливой дочерью, и это при том, что в соревнованиях танцевальных пар на олимпийских играх она со своим партнером заняла только 14-е место.
Этери Тутберидзе с дочерью Этери Георгиевна уверена, что у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина все впереди. Ведь на Олимпиаде в Пекине они выступили дебютантами. И при этом заняли вполне достойное место. «Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Эти спортсмены, как аскеты, отказались от благ ради цели — максимально сочетать и спорт, и искусство, как демонстрируют лидирующие пары. Путь еще очень долог, но я безоговорочно буду их поддерживать. И какое счастье, что во время смуты, Диша меня поддерживала», — уточнила Тутберидзе.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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