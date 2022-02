Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (22-25 февраля) + релизы в Game Pass





На следующей неделе, с 22 по 25 февраля, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S запланировано 14 игровых релизов, но в ходе недели можно ожидать и еще сюрпризов. Плюс заявлено, что 3 игры появятся в подписке Game Pass.

Главный релиз будущей недели — игра Elden Ring, которая выходит 25 февраля. За пару дней до выхода проекта журналисты опубликуют рецензии на игру, но по первым превью уже можно сделать вывод, что они будут довольно хвалебными. Похоже, что Elden Ring действительно удалась, и она понравится не только фанатам игр FromSoftware, но и любителям ролевых проектов.

Еще один важный релиз будущей недели — GRID Legends. Игра выходит 25 февраля, а уже 22 февраля игроки с подписками Game Pass Ultimate и EA Play получат доступ к бесплатной 10-часовой версии.

Полный список запланированных релизов на Xbox с 22 по 25 февраля выглядит следующим образом:

Game Pass

Destiny 2: The Witch Queen (22 февраля)Monster Crown (22 февраля)Synergia (22 февраля)Dr. Oil (23 февраля)Explosive Candy World (23 февраля)The Sims 4: My Wedding Stories (23 февраля)Clouzy! (24 февраля)Istanbul: Digital Edition (24 февраля)Light Up The Room (24 февраля)Martha Is Dead (24 февраля)Tux and Fanny (24 февраля)Elden Ring (25 февраля)GRID Legends (25 февраля)Tormented Souls (версия для Xbox One) (25 февраля)

В подписку Game Pass добавят следующие игры:

Roboquest (Game Preview) для PC (22 февраля)Galactic Civilizations III для PC (24 февраля)Super Mega Baseball 3 (24 февраля)