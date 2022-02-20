Юлия Барановская высказалась о свадьбе с Лепсом

Ведущая Юлия Барановская рассказала о романе с известным певцом. После развода с Анной Шаплыковой имя Григория Лепса активно появляется в скандальной хронике. До недавнего момента ему приписывали роман с телеведущей Юлией Барановской. Ходили слухи, что экс-жена Андрея Аршавина даже стала причиной развода певца. Накануне выяснилось, что все это время роман с Юлией был лишь слухом, который ни Лепс, ни Барановская никак не комментировали. Григория застали в обществе молодой блондинки. Артист нежно ворковал с девушкой и целовал ее в висок. Блондинкой оказалась модель Наталья Болюх. Барановская, в свою очередь, также развенчала все слухи об отношениях с Лепсом. Телеведущая сделала неожиданное заявление. Звезда веселилась на праздновании дня рождения дочери певицы Жасмин. Она сообщила, что выходит замуж.Григорий Лепс «Мы решили пожениться. Давайте, кричите нам «Горько», — заявила знаменитость в личном блоге. Она показала своего жениха. Им оказался Филипп Киркоров. Видно было, что сам артист был ошарашен признанием Юлии. Однако для большей убедительности он все же поцеловал телеведущую. Артист подыграл звезде, изобразив счастливого жениха. Стоит отметить, что за короткое время ведущей шоу «Мужское/Женское» прочили немало романов. В том числе и с историком моды Александром Васильевым. Ведущий программы «Модный приговор» лично сообщил, что у него и Юлии скоро свадьба. Выдавали Барановскую замуж и за соведущего Александра Гордона. Но сама многодетная мама не раз отмечала, что с Гордоном ее связывает лишь теплая дружба.