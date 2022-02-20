Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Вадим Карасев

Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле прошлого года исполнилось 95 лет, заразилась коронавирусом. Информацию подтвердили в Букингемском дворце.

Болезнь протекает в легкой форме. В настоящий момент у королевы наблюдаются "слабо выраженные симптомы", похожие на те, что возникают при простуде. Находясь под медицинским наблюдением и следуя указаниям врачей, Елизавета II в течение следующей недели будет продолжать исполнять "необременительные обязанности", сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей дворца.

По всей видимости, королева заразилась от сына, принца Чарльза, с которым виделась за два дня до того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат. Заразилась также и супруга принца Уэльского Камилла Паркер-Боулз.





Принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон

В этом году Елизавета II отмечает рекордные 70 лет с момента восхождения на престол — ни один монарх страны не правил так долго. Основные торжества по случаю платинового юбилея царствования пройдут в объявленные длинные выходные с 2 по 5 июня.В праздничной речи накануне знаменательной даты Ее Величество заявила о своем желании, чтобы Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы-консорта после того, как принц Чарльз станет королем.

Ольга Петелина