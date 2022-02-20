Леонид Куравлёв: биография, личная жизнь, дети, жена, причина смерти (фото)
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв, биография, творчество и личная жизнь которого прочно связаны с советской эпохой, был одним из любимейших актеров российского кинематографа. Практически не исполняя роли в кинофильмах после распада СССР, народный артист, снявшийся в более чем 200 киноработах, сумел остаться узнаваемым и любимым благодаря культовым советским кинокартинам.
Детские и юношеские годы
Как и многие известные советские киноартисты, Леонид Вячеславович родился 8 октября 1936 года в обычной московской семье, которая была далека от театра и кинематографа. Его отец Вячеслав Ярославович работал слесарем на заводе «Салют», а мама Валентина Дмитриевна делала прически и стрижки москвичам. В 1941 году мать ссылают под Мурманск по ложному доносу. Отец остается работать в Москве на оборонном предприятии, а маленький Леня до 10 лет воспитывался в семье сестры мамы – тети Нади. Когда ему исполнилось 10 лет, его отправили к матери. Эти годы своего детства артист впоследствии вспоминал как самые счастливые.
В 1946 году Валентина Дмитриевна возвращается из ссылки, и семья вновь воссоединяется. В Москве подростковые и юношеские годы будущего советского артиста прошли в районе Измайлово, который считался очень неспокойным в то время. Однако Леонид Куравлев, будучи единственным ребенком в семье, не попал под влияние местной шпаны и рос спокойным подростком. Известно, что Леонид Вячеславович был сильно привязан к своим родителям и все свои первые успехи в кино демонстрировал им буквально с детской радостью и восторгом.
Учеба в школе ему давалась нелегко, особенно сложно было с точными науками. Во многом нелюбовь к математике, физике и химии стала причиной того, что после школы будущий народный артист решил связать свою жизнь с искусством. Он сам вспоминал о том, что часто его двоюродная сестра говорила о том, что с такими способностями ему следует поступать учиться на артиста, так как там не придется сдавать физику и математику.
После окончания школы в 1953 году Леонид Куравлев по совету своей сестры подает документы во ВГИК, но не поступает с первого раза. Отработав два года в артели «Оптик», не теряя надежды стать актером, он в 1955 году снова подал документы в этот же вуз. Со второго раза ему удалось стать студентом института кинематографии, поступив на курс к народному артисту Борису Бибикову.
Заслуженная артистка РСФСР, однокурсница Леонида Вячеславовича: «Леня был невероятно смешным, он был от природы одарен талантом комика. Наш строгий педагог Борис Бибиков буквально с трепетом к нему относился во время обучения. А ведь на втором курсе он обещал его отчислить за то, что Леня слегка пришепетывал и никак не мог побороть этот свой дефект речи».
Кинематографическая карьера
Практически сразу после окончания вуза молодой актер успешно дебютировал в выпускной короткометражной картине Василия Макаровича Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» в роли заикающегося комбайнера Сени.
В 1963 году Шукшин, снимавший свою первую полнометражную картину «Живет такой парень», приглашает Леонида Куравлева на главную роль Пашки Колокольниква. После такого успешного дебюта молодой артист стал весьма востребован.
На 70 и 80-е годы прошлого века у Леонид Куравлёва в творческой биографии приходится пик творческой активности. Именно в это время он снимается в знаменитых фильмах у маститых советских кинорежиссеров, ставших классиками отечественного кинематографа:
Л. Гайдая;
Г. Данелия;
Т. Леозновой;
А. Суриковой.
Несмотря на яркий талант комического актера, Леонид Куравлев зарекомендовал себя как многогранный талантливый артист, которому великолепно удавались и драматические роли. Ярким примером стал образ немецкого офицера СС Курта Айсмана, который он создал в культовом советском фильме «Семнадцать мгновений весны».
Невероятно теплой и многогранной получилась роль инспектора Грандена в комедии Аллы Суриковой «Ищите женщину», в которой Куравлев сыграл вместе со своей однокурсницей грузинской актрисой Софико Чиаурели.
Личная жизнь
У Леонида Вячеславовича Куравлева была счастливая личная жизнь. Его можно назвать своеобразной «белой вороной» в актерской среде, где сложно создавать прочные брачные союзы. Он познакомился со своей женой Ниной Васильевной в глубокой юности, впервые встретив ее на одном из московских катков. Ему было в ту пору 16 лет, и он учился в 9-м классе, а ей 13 лет, и она была семиклассницей. Первая любовь стала любовью всей жизни артиста.
Молодых людей сначала связывала нежная дружба, которая потом перетекла в роман длиной в целую жизнь. В 1960 году пара официально оформила отношения, а через два года, в 1962 году, у них родилась дочь Катя. В 1978 году, когда дочка уже практически стала взрослой, родился сын, которого Леонид Вячеславович назвал в память о своем друге и товарище по актерскому цеху Василии Макаровиче Шукшине.
У Куравлевых была идеальная и очень дружная семья. Знаменитый артист ни разу не был замечен даже в легком флирте, не то что в изменах. Кроме Нины Васильевны, для него не существовало других женщин. Жена сначала преподавала английский, а потом дослужилась до директора московской школы.
Она была не только верной супругой, но и другом артисту. Леонид Вячеславович старался проводить все свободное время в кругу любимой семьи, а на всех светских и публичных мероприятиях всегда появлялся в сопровождении своей любимой жены. Вместе супруги прожили 53 года.Они отпраздновали в 2010 году золотую годовщину своего брака, а в 2012 году Нины Васильевны не стало. Врачи говорили, что у нее было два инфаркта миокарда, которые она не заметила, и спасти ее было практически невозможно.
Смерть жены стала настоящим ударом для Куравлева. Он не смог свыкнуться с мыслью об уходе любимой супруги. На памятнике, поставленном на ее могиле, он заказал гравировку и собственного имени, выкупив задолго до своей кончины место рядом с ней. После утраты дорогого ему человека Леонид Вячеславович стал вести затворническую жизнь. Он практически не давал интервью, перестал сниматься и выходить в свет, проводя большую часть времени в загородном доме. Единственной отрадой его стали дети его сына Василия:
Степан;
Федор;
Григорий.
Дети Куравлева не пошли по стопам своего отца. Катерина окончила театральный вуз и даже снялась в одном фильме вместе со своим знаменитым отцом «Самая обаятельная и привлекательная», но потом оставила актерскую профессию, выбрав специальность психолога.
Сын Василий закончил автодорожный институт, защитил кандидатскую диссертацию и преподает в институте Дружбы народов.
Практически сразу после скоропостижной смерти Нины Васильевны, дочери Леонида Вячеславовича Екатерине пришлось переехать в дом к отцу, чтобы он не оставался в одиночестве. Но это не помогло спасти артиста от тяжелого потрясения, вызвавшего развитие психических возрастных недугов.
Причина смерти
Известие о том, что народный артист Леонид Куравлев был госпитализирован в тяжелом состоянии из пансионата для пожилых людей, потрясло многих его поклонников. Многие стали, не разобравшись, обвинять его родных, не зная всех обстоятельств дела. Дети артиста и сейчас не спешат разглашать подробности помещения отца в пансионат, так как не хотят озвучивать его диагноз.
Из воспоминаний близких людей журналисты смогли узнать, что на протяжении всей жизни Леонид Вячеславович хранил тяжелую семейную тайну. У его отца Вячеслава Ярославовича в пожилом возрасте стало развиваться тяжелое психическое расстройство, поэтому сыну пришлось поместить его в специализированную больницу, так как отец не мог обходиться без постоянного медицинского наблюдения.
Врачи пансионата, в котором он находился в последние месяцы своей жизни, говорят о том, что до самого конца было непонятно, оставят ли дети отца здесь. Но все зависело от его выбора. Казалось, что он сам отказался от размещения среди близких ему людей, уходя в себя.
Причиной смерти Куравлева, скончавшегося в хосписе, стали тяжелые поражения легких. У артиста был сложный диагноз, связанный со смешанной деменцией и сосудистыми проблемами. Он страдал провалами памяти и мог ничего не помнить. Персонал пансионата указывал на то, что в первое время, когда Леонид Вячеславович чувствовал себя лучше, он благожелательно общался с окружающими и медработниками, но ни с кем не стал сближаться.
Позднее он просто потерял интерес не только к своим детям, которые каждый день навещали его, но также к еде. Ему пришлось вставить трубку для подачи питания, чтобы он не погиб от голодной смерти. В реанимацию из пансионата он был доставлен в изможденном состоянии по причине естественного угасания организма.
30 января 2022 года Леонид Вячеславович Куравлев скончался в хосписе, где он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.
Итоги
Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение:
Леонид Вячеславович Куравлев стал поистине народным артистом СССР и России. Его знали в лицо представители молодого поколения 21 века, хотя он уже не снимался в этот период.
Артист создал более 200 ярких кинематографических образов и стал легендой отечественного кинематографа.
Леонид Куравлев был однолюб и всю свою жизнь любил только одну женщину – свою супругу Нину Васильевну.
Смерть любимой супруги подкосила здоровье артиста. После ее ухода он вел жизнь затворника.
Леонид Куравлев скончался в результате тяжелого заболевания на 86-м году жизни в хосписе, где врачи до последнего поддерживали его жизнь.
По материалам: Клео