Леонид Куравлёв: биография, личная жизнь, дети, жена, причина смерти (фото)

Детские и юношеские годы

Кинематографическая карьера

Личная жизнь

Причина смерти

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв, биография, творчество и личная жизнь которого прочно связаны с советской эпохой, был одним из любимейших актеров российского кинематографа. Практически не исполняя роли в кинофильмах после распада СССР, народный артист, снявшийся в более чем 200 киноработах, сумел остаться узнаваемым и любимым благодаря культовым советским кинокартинам.Как и многие известные советские киноартисты, Леонид Вячеславович родился 8 октября 1936 года в обычной московской семье, которая была далека от театра и кинематографа. Его отец Вячеслав Ярославович работал слесарем на заводе «Салют», а мама Валентина Дмитриевна делала прически и стрижки москвичам. В 1941 году мать ссылают под Мурманск по ложному доносу. Отец остается работать в Москве на оборонном предприятии, а маленький Леня до 10 лет воспитывался в семье сестры мамы – тети Нади. Когда ему исполнилось 10 лет, его отправили к матери. Эти годы своего детства артист впоследствии вспоминал как самые счастливые.В 1946 году Валентина Дмитриевна возвращается из ссылки, и семья вновь воссоединяется. В Москве подростковые и юношеские годы будущего советского артиста прошли в районе Измайлово, который считался очень неспокойным в то время. Однако Леонид Куравлев, будучи единственным ребенком в семье, не попал под влияние местной шпаны и рос спокойным подростком. Известно, что Леонид Вячеславович был сильно привязан к своим родителям и все свои первые успехи в кино демонстрировал им буквально с детской радостью и восторгом.Учеба в школе ему давалась нелегко, особенно сложно было с точными науками. Во многом нелюбовь к математике, физике и химии стала причиной того, что после школы будущий народный артист решил связать свою жизнь с искусством. Он сам вспоминал о том, что часто его двоюродная сестра говорила о том, что с такими способностями ему следует поступать учиться на артиста, так как там не придется сдавать физику и математику.После окончания школы в 1953 году Леонид Куравлев по совету своей сестры подает документы во ВГИК, но не поступает с первого раза. Отработав два года в артели «Оптик», не теряя надежды стать актером, он в 1955 году снова подал документы в этот же вуз. Со второго раза ему удалось стать студентом института кинематографии, поступив на курс к народному артисту Борису Бибикову.Заслуженная артистка РСФСР, однокурсница Леонида Вячеславовича: «Леня был невероятно смешным, он был от природы одарен талантом комика. Наш строгий педагог Борис Бибиков буквально с трепетом к нему относился во время обучения. А ведь на втором курсе он обещал его отчислить за то, что Леня слегка пришепетывал и никак не мог побороть этот свой дефект речи».Практически сразу после окончания вуза молодой актер успешно дебютировал в выпускной короткометражной картине Василия Макаровича Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» в роли заикающегося комбайнера Сени.В 1963 году Шукшин, снимавший свою первую полнометражную картину «Живет такой парень», приглашает Леонида Куравлева на главную роль Пашки Колокольниква. После такого успешного дебюта молодой артист стал весьма востребован.На 70 и 80-е годы прошлого века у Леонид Куравлёва в творческой биографии приходится пик творческой активности. Именно в это время он снимается в знаменитых фильмах у маститых советских кинорежиссеров, ставших классиками отечественного кинематографа:Л. Гайдая;Г. Данелия;Т. Леозновой;А. Суриковой.Несмотря на яркий талант комического актера, Леонид Куравлев зарекомендовал себя как многогранный талантливый артист, которому великолепно удавались и драматические роли. Ярким примером стал образ немецкого офицера СС Курта Айсмана, который он создал в культовом советском фильме «Семнадцать мгновений весны».Невероятно теплой и многогранной получилась роль инспектора Грандена в комедии Аллы Суриковой «Ищите женщину», в которой Куравлев сыграл вместе со своей однокурсницей грузинской актрисой Софико Чиаурели.У Леонида Вячеславовича Куравлева была счастливая личная жизнь. Его можно назвать своеобразной «белой вороной» в актерской среде, где сложно создавать прочные брачные союзы. Он познакомился со своей женой Ниной Васильевной в глубокой юности, впервые встретив ее на одном из московских катков. Ему было в ту пору 16 лет, и он учился в 9-м классе, а ей 13 лет, и она была семиклассницей. Первая любовь стала любовью всей жизни артиста.Молодых людей сначала связывала нежная дружба, которая потом перетекла в роман длиной в целую жизнь. В 1960 году пара официально оформила отношения, а через два года, в 1962 году, у них родилась дочь Катя. В 1978 году, когда дочка уже практически стала взрослой, родился сын, которого Леонид Вячеславович назвал в память о своем друге и товарище по актерскому цеху Василии Макаровиче Шукшине.У Куравлевых была идеальная и очень дружная семья. Знаменитый артист ни разу не был замечен даже в легком флирте, не то что в изменах. Кроме Нины Васильевны, для него не существовало других женщин. Жена сначала преподавала английский, а потом дослужилась до директора московской школы.Она была не только верной супругой, но и другом артисту. Леонид Вячеславович старался проводить все свободное время в кругу любимой семьи, а на всех светских и публичных мероприятиях всегда появлялся в сопровождении своей любимой жены. Вместе супруги прожили 53 года.Они отпраздновали в 2010 году золотую годовщину своего брака, а в 2012 году Нины Васильевны не стало. Врачи говорили, что у нее было два инфаркта миокарда, которые она не заметила, и спасти ее было практически невозможно.Смерть жены стала настоящим ударом для Куравлева. Он не смог свыкнуться с мыслью об уходе любимой супруги. На памятнике, поставленном на ее могиле, он заказал гравировку и собственного имени, выкупив задолго до своей кончины место рядом с ней. После утраты дорогого ему человека Леонид Вячеславович стал вести затворническую жизнь. Он практически не давал интервью, перестал сниматься и выходить в свет, проводя большую часть времени в загородном доме. Единственной отрадой его стали дети его сына Василия:Степан;Федор;Григорий.Дети Куравлева не пошли по стопам своего отца. Катерина окончила театральный вуз и даже снялась в одном фильме вместе со своим знаменитым отцом «Самая обаятельная и привлекательная», но потом оставила актерскую профессию, выбрав специальность психолога.Сын Василий закончил автодорожный институт, защитил кандидатскую диссертацию и преподает в институте Дружбы народов.Практически сразу после скоропостижной смерти Нины Васильевны, дочери Леонида Вячеславовича Екатерине пришлось переехать в дом к отцу, чтобы он не оставался в одиночестве. Но это не помогло спасти артиста от тяжелого потрясения, вызвавшего развитие психических возрастных недугов.Известие о том, что народный артист Леонид Куравлев был госпитализирован в тяжелом состоянии из пансионата для пожилых людей, потрясло многих его поклонников. Многие стали, не разобравшись, обвинять его родных, не зная всех обстоятельств дела. Дети артиста и сейчас не спешат разглашать подробности помещения отца в пансионат, так как не хотят озвучивать его диагноз.Из воспоминаний близких людей журналисты смогли узнать, что на протяжении всей жизни Леонид Вячеславович хранил тяжелую семейную тайну. У его отца Вячеслава Ярославовича в пожилом возрасте стало развиваться тяжелое психическое расстройство, поэтому сыну пришлось поместить его в специализированную больницу, так как отец не мог обходиться без постоянного медицинского наблюдения.Врачи пансионата, в котором он находился в последние месяцы своей жизни, говорят о том, что до самого конца было непонятно, оставят ли дети отца здесь. Но все зависело от его выбора. Казалось, что он сам отказался от размещения среди близких ему людей, уходя в себя.Причиной смерти Куравлева, скончавшегося в хосписе, стали тяжелые поражения легких. У артиста был сложный диагноз, связанный со смешанной деменцией и сосудистыми проблемами. Он страдал провалами памяти и мог ничего не помнить. Персонал пансионата указывал на то, что в первое время, когда Леонид Вячеславович чувствовал себя лучше, он благожелательно общался с окружающими и медработниками, но ни с кем не стал сближаться.Позднее он просто потерял интерес не только к своим детям, которые каждый день навещали его, но также к еде. Ему пришлось вставить трубку для подачи питания, чтобы он не погиб от голодной смерти. В реанимацию из пансионата он был доставлен в изможденном состоянии по причине естественного угасания организма.30 января 2022 года Леонид Вячеславович Куравлев скончался в хосписе, где он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение:Леонид Вячеславович Куравлев стал поистине народным артистом СССР и России. Его знали в лицо представители молодого поколения 21 века, хотя он уже не снимался в этот период.Артист создал более 200 ярких кинематографических образов и стал легендой отечественного кинематографа.Леонид Куравлев был однолюб и всю свою жизнь любил только одну женщину – свою супругу Нину Васильевну.Смерть любимой супруги подкосила здоровье артиста. После ее ухода он вел жизнь затворника.Леонид Куравлев скончался в результате тяжелого заболевания на 86-м году жизни в хосписе, где врачи до последнего поддерживали его жизнь.