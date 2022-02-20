Марк Богатырев высказался о своих отцовских чувствах

Актер Марк Богатырев рассказал о своем сыне. В ноябре 2020-го артист и Татьяна Арнтгольц поженились. Торжество отметили скромно, в кругу близких друзей. Спустя месяц стало известно, что чета станет родителями. В марте 2021 года у них родился сын Данила. Оказалось, что у артиста не сразу проснулись отцовские чувства и он был в замешательстве в первое время. Эмоциональный контакт с ребенком звезда сериала «Кухня» налаживал постепенно. Богатырев признался, что ему сложно было разобраться в чувствах, к тому же это его первый опыт отцовства. «У меня тоже не сразу произошел коннект с Даней, потому что первое время я вообще не понимал, как мне с ним общаться. Согласен, что для мужчины это большой шок, потому что женщина 9 месяцев вынашивает ребенка в утробе, и между ними возникает мощная связь, которая сразу их соединяет. А у мужчины этого нет на физиологическом уровне, и моментально, как маме, влюбиться в ребенка до бесконечности непросто», — пояснил 37-летний артист «WMJ».Марк Богатырев с сыном Данилой Вскоре он привык к новому статусу и наладил отношения с наследником: «У меня только после полугода начали возникать какие-то чувства, и наша связь с Даней начала потихонечку увеличиваться. Для себя я понимаю, что мне нужно больше времени проводить с ребенком, и у меня сейчас задача, как у отца, это сделать». Отметим, актер неплохо ладит с дочерью Татьяны от первого брака. Мария родилась, когда актриса была замужем за актером Иваном Жидковым. По слухам, причиной разрыва стала профессиональная ревность Жидкова к карьерным успехам Арнтгольц. Марк Богатырев в хороших отношениях с Марией, изначально между ними даже не было притирок. Девочка знала отчима заочно, так как была фанаткой сериала «Кухня» и ей очень нравился персонаж, которого играл Марк. «Сериал ей нравился, и мой персонаж ей тоже был симпатичен. Поэтому, когда мы с ней познакомились, она уже в принципе приняла меня. Я тоже, когда входил в отношения с Таней, понимал, что свою женщину и ее ребенка воспринимаю как единое целое, как единственное любимое человеческое пространство», — вспоминает знакомство с падчерицей Богатырев. Марк считает Марию близким другом, они часто проводят время вместе, им есть о чем поговорить и есть над чем посмеяться. А как настоящий друг он никогда не оставит девочку в беде и всегда придет на помощь.