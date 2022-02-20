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Милли Бобби Браун отметила 18-летие с бойфрендом Джейком Бон Джови в образах Барби и Кена

Милли Бобби Браун отметила 18-летие с бойфрендом Джейком Бон Джови в образах Барби и Кена

Звезде "Очень странных дел" Милли Бобби Браун 19 февраля исполнилось 18 лет — этот день актриса встретила вместе с бойфрендом Джейком Бон Джови. Пара опубликовала в соцсетях совместное фото в образах Барби и Кена.

Хей, Кен!

— подписала Милли публикацию.


С днем рождения, Барби, люблю тебя,

— написал у себя в инстаграме Джейк.



О романе Милли Бобби Браун с сыном рок-музыканта Джона Бон Джови, Джейком, заговорили в прошлом июне, когда папарацци сфотографировали знаменитостей держащимися за руки. Вскоре пара подтвердила, что находится в отношениях и стала регулярно публиковать совместные фото в соцсетях.


Напомним, что в конце мая на Netflix выйдет четвертый, предпоследний сезон "Очень странных дел".


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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