Милли Бобби Браун отметила 18-летие с бойфрендом Джейком Бон Джови в образах Барби и Кена

Вадим Карасев

Звезде "Очень странных дел" Милли Бобби Браун 19 февраля исполнилось 18 лет — этот день актриса встретила вместе с бойфрендом Джейком Бон Джови. Пара опубликовала в соцсетях совместное фото в образах Барби и Кена.

Хей, Кен!

— подписала Милли публикацию.





С днем рождения, Барби, люблю тебя,

— написал у себя в инстаграме Джейк.









О романе Милли Бобби Браун с сыном рок-музыканта Джона Бон Джови, Джейком, заговорили в прошлом июне, когда папарацци сфотографировали знаменитостей держащимися за руки. Вскоре пара подтвердила, что находится в отношениях и стала регулярно публиковать совместные фото в соцсетях.





Напомним, что в конце мая на Netflix выйдет четвертый, предпоследний сезон "Очень странных дел".

Ольга Петелина