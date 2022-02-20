На Xbox можно опробовать бесплатно игру Moo Lander





Релиз игры Moo Lander запланирован на весну этого года, пока без точной даты. Это проект студии The Sixth Hammer, который разрабатывается для всех актуальных игровых платформ, в том числе для приставок Xbox. Прямо сейчас в Microsoft Store можно опробовать бесплатно игру Moo Lander в рамках демо-версии.

Moo Lander Demo

Приручайте могучих коров, открывайте скрытые секреты, решайте головоломки и сражайтесь с умными врагами!

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Игра Moo Lander представляет собой приключенческий 2D-платформер, в котором игрокам предстоит взять на себя роль пилота последнего оставшегося космического корабля своей цивилизации, чтобы найти источник бесконечного молока. Ниже в трейлере можно посмотреть геймплей проекта Moo Lander.

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Отметим, что в Moo Lander заявлена не только одиночная кампания, но и различный мультиплеер, в том числе в режиме разделенного экрана на одной консоли.