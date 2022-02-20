Научная станция «Мир» вышла на орбиту 36 лет назад

00:47 Автор: Мария Соколова

20 февраля 1986 года на космическую орбиту запустили научную станцию «Мир». Полтора десятка лет она была единственной в мире пилотируемой лабораторией для проведения научно-технических экспериментов и исследований.

Станция представляла собой базовый блок со специализированными орбитальными модулями. К «Миру» присоединили модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл» и «Спектр». Строительство орбитального комплекса полностью завершили 26 апреля 1996 года — тогда к «Миру» пристыковали модуль «Природа». Вес станции вместе с модулями составил почти 129 тонн.

На «Мире» провели 28 космических экспедиций, побывали 139 российских и зарубежных исследователей космоса. Там разместили 240 единиц научного оборудования из 27 стран. За годы работы «Мира» в космической лаборатории провели 24 международные программы экспериментальных исследований, разработали более 600 новейших технологий. На орбитальной станции установили мировые рекорды по длительности полёта, продолжительности пребывания человека в космосе, выходам в открытый космос.

День 20 февраля в истории

В январе 2001 года вступило в силу постановление правительства о прекращении работы комплекса. А 23 марта 2001 года «Мир» завершил свой полёт. Станцию свели с орбиты и затопили в Тихом океане на закрытом для судоходства кладбище космических кораблей.

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