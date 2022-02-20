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Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам

Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам


Издательство Activision Blizzard решило довольно необычным способом бороться с читерами в Call of Duty Warzone, где их великое множество. В игре обновили античит-систему Ricochet, и теперь она в режиме реального времени позволяет отслеживать действия читеров.

Система работает таким образом, что сразу после выявления недобросовестного игрока, другие игроки на сервере получают Damage Shield, который их делает неуязвимыми к критическим атакам читера. Разработчики отмечают, что данная система позволяет вычислить именно читера, при этом она не будет срабатывать на добросовестных игроков, которые умеют хорошо играть. Когда читер вычислен, и другие игроки от него защищены при помощи щита, система начинает собирать алгоритм работы программы-чита, чтобы в будущем выявить другие игроков, которые используют подобное программное обеспечение.

Отметим, что количество читеров в Call of Duty Warzone действительно высоко. С момента запуска условно-бесплатной «Королевской битвы» в ней было заблокировано более 500 тысяч игроков. При этом, Activision Blizzard обещает игрокам бессрочный бан не только в Call of Duty Warzone, но и в будущих играх серии, если они используют читы и пытаются обходить бан.

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По материалам: newxboxone

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