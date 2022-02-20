Обряд «Сила весны»: топим снег и отпускаем все плохое

Вадим Карасев

Пока снег еще лежит на земле, можно смело проводить обряды, которые помогут отпустить беды и негатив из жизни. Простые в исполнении, они помогут обновить энергетику перед наступлением весны и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Зима подходит к завершению, и это время идеально для того, чтобы провести несколько обрядов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют запомнить их, чтобы в свободное время притянуть в жизнь позитивные события и оставить зиме все то, что мешает развитию и привлечению счастья.

Обряд со снегом на избавление от проблем

На улице набирают чистый снег, утрамбовывают его и приносят домой. В снег втыкают черную свечку и зажигают. Затем всматриваются в ее пламя и проговаривают все то, что хотелось бы оставить в прошлом. Список можно написать заранее и читать с листа, а затем сжечь его над пламенем свечи. Талую воду выносят подальше от дома и выливают со словами:

«Зиме все плохое оставляю, с талым снегом свободу обретаю. Из жизни страхи уходят, беды испаряются, жизнь счастливая начинается».

После этого идут домой, не произнося ни слова.

Обряд на талую воду

Справиться с житейскими трудностями и отпустить из жизни все плохое поможет обряд на талую воду. Для этого снег приносят домой в прозрачной емкости, ставят в теплое место и нашептывают на него:

«Снег тает, проблемы и невзгоды мои забирает. Как ручьи весенние зазвенят, капель с крыш побежит, так и жизнь моя изменится, счастьем наполнится».

Растаявшую воду можно выплеснуть в окно со словами:

«С бедами прощаюсь, навстречу счастью открываюсь».

Обряд на снег для привлечения удачи

Обрести уверенность в завтрашнем дне и не зацикливаться на прошлом поможет обряд, который проводят на убывающую Луну. Набранный в широкую емкость снег ставят на подоконник, а затем приступают к написанию списка. В нем указывают проблемы, которые мешают счастью, а затем складывают из него кораблик и ставят на снег. После того, как снег растает и кораблик поплывет, приговаривают:

«В дальнее плавание свои беды отправляю, уверенность обретаю. За тридевять земель, за семь морей, под лежач камень на горе вода не течет — под ним и мои невзгоды навсегда останутся».

Снег вместе с корабликом сливают в канализацию.