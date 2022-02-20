Представили геймплей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge с Xbox





Разработчики Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge совместно с порталом IGN представили новое геймплейное видео игры, в рамках мероприятия IGN Fan Fest 2022. Ниже можно посмотреть ролик, который демонстрирует работу игры на приставках Xbox, при этом не уточняется, с какой именно приставки записано видео. Помимо геймплея с Xbox, в новом ролике можно видеть уровень, который ранее не демонстрировался.

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Напомним, игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge должна выйти позже в 2022 года, точной даты релиза у нее пока нет. Проект представляет собой классический beat-em-up, выполненный в ретро-графике. Как отмечают разработчики, при создании игры они вдохновляются мультфильмом 1987 года.

Известно, что игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge предложит кооператив до 4 человек. Всего в ней будет 6 героев — четыре черепашки, Эйприл и Сплинтер.