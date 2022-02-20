Представлен обзорный трейлер к скорому релизу Elden Ring





На следующей неделе, 25 февраля, состоится релиз Elden Ring. Игру давно ждали, и Bandai Namco уже поделилась немалым количеством подробностей о проекте. Тем не менее, если верить журналистам, которые уже опубликовали свои превью, мир в Elden Ring огромен и наполнен множеством интересного контента, поэтому обо всем заранее рассказать не получится — придется самостоятельно изучать игру.

Ниже можно посмотреть трейлер, опубликованный издательством Bandai Namco к скорому релизу Elden Ring. В трейлере демонстрируются различные враги, боевая система, разнообразный игровой мир, кастомизация персонажей и многое другое. В видео можно посмотреть не только на открытый мир, но и на подземелья, которые будут в игре.

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Напомним, что Elden Ring уже доступна для предварительного заказа на приставках Xbox.

ELDEN RING

Восстань, погасшая душа! Междуземье ждет своего повелителя. Пусть благодать приведет тебя к Кольцу Элден.

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