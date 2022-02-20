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Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до Borderlands 2

Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до Borderlands 2


В последнем финансовом отчете Embracer содержится информация о продажах серии Borderlands, которая является одной из ключевых интеллектуальных собственностей компании. Результаты в финансовом отчете подводят за октябрь-декабрь 2021 года, и в них дается оценка общим успехам некоторых франшиз.

Отдельно стоит выделить франшизу Borderlands, цифры про которую приводятся в отчете:



За 2 года Borderlands 3 разошлась тиражом в 15 миллионов копий, что является довольно существенным результатом.



Суммарно продажи франшизы Borderlands превысили 74 миллиона копий.



За период с октября по декабрь 2021 года было продано более 2 миллионов копий франшизы Borderlands.



Borderlands 2 — все еще самая успешная часть в серии, ее продажи перевалили уже за 26 миллионов копий.

Напомним, сейчас в разработке уже находится Borderlands 4, что особо не скрывают, хотя официально она пока и не анонсирована. Кроме того, готовится к релизу ответвление по франшизе Borderlands — игра Tiny Tina’s Wonderlands.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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