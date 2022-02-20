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Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса

Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса

В Ростове-на-Дону на постоянной основе работает оперативный волонтерский штаб движения #МыВместе. Он оказывает помощь прибывающим в регион беженцам с Донбасса. В его функционировании принимают участие активисты Народного фронта, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), "Молодежки ОНФ", Красного креста, МГЕР, Волонтерской роты и не только.

Член ОП РФ, глава ВСКС Евгений Козеев рассказал, что добровольцы движения обучаются действовать в условиях ЧС, имеют большой опыт оказания гуманитарной помощи, в том числе адресной. В свою очередь руководитель Ростовского регионального отделения Российского Красного Креста Вероника Ященко сообщила: помощь была оказана около 400 переселенцам.


Лекарства кому какие необходимы узнали. Многие отвечают: нам не надо ничего, мы хотим только мира. Одна мама рассказала, что ее 12-летний сын, воспитанный в совершенно светских, далеких от церкви традициях, всю дорогу крестился. Так что, отмечу, что людям еще очень и психологическая поддержка нужна.

По словам главы штаба #МыВместе Бориса Подольного, основная задача для волонтеров – узнать запросы и потребности.

"В основном [беженцы] это семьи с детьми, пожилые люди и им нужны предметы первой необходимости, самые простые вещи, средства гигиены, постельное белье, лекарства, мобильная связь... – рассказывает он. – Меня очень зацепило, что очень многим людям нужны тапочки, они так быстро уезжали, что даже не могли подумать о домашней обуви. Огромное спасибо бизнесу, который оперативно откликается и предоставляет гуманитарную помощь, и, конечно, волонтерам со всей страны".

В свою очередь председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов поделился одним из примеров размещения беженцев – на базе детского лагеря "Звезда" развернут лагерь на 400 человек. Им уже переданы необходимые лекарства, средства личной гигиены и индивидуальной защиты, детское питание. Активисты МГЕР намерены продолжать ежедневную работу по оказанию помощи жителям Донбасса.

Всего в ДНР и ЛНР живут свыше 3 млн человек, из них в Россию будут эвакуированы около 700 тысяч.

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По материалам: uposters.ru

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