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У Supermassive Games обнаружили торговую марку The Quarry для игр

У Supermassive Games обнаружили торговую марку The Quarry для игр


Официально известно, что Supermassive Games сейчас работает над антологией Dark Pictures, которая уже имеет 3 части, а в этом году должна выйти 4 часть. Кроме того, ранее в этом году появлялась информация еще про 5 торговых марок в антологии Dark Pictures, которые зарегистрированы для будущих игр серии. Ходят слухи, что в разработке у студии находится и ремейк Until Dawn, про который даже появлялась некоторая непроверенная информация.

Похоже, что перечисленные выше проектами являются не единственными. Студия Supermassive Games получила торговую марку на бренд The Quarry. Данная марка может использоваться в «игровом программном обеспечении, развлекательных услугах и услугах компьютерного программирования», что явно указывает на планы Supermassive использовать ее для новой игры.


Напомним, в этом году выходит Dark Pictures The Devil in Me, которая завершит первый сезон игры.

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По материалам: newxboxone

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