Умер Леонид Куравлев: причина смерти, последние новости 2022, где будут похороны

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Новостную ленту января оглушила новость — не стало великого актера Леонида Куравлева. Человек, имеющий невероятную харизму, умеющий передать любое настроение, Леонид Куравлев стал любимцем публики после первых ролей. Его фильмы разобраны на цитаты, более тридцати лет не теряют своих поклонников: «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Умер Леонид Вячеславович Куравлев в возрасте 85 лет. Что стало причиной смерти и где будет похоронен знаменитый актер, читайте далее.Леонид Вячеславович Куравлев родился в Москве в 1936 году в простой семье. Детство было очень бедным, родители едва могли купить еду. Несколько лет маленький Леня не имел возможности жить с матерью, т. к. она была арестована после начала Великой отечественной войны согласно политическим мотивам.Мать знаменитого актера была парикмахером, но после ареста 5 лет работала в Караганде на металлургическом заводе. После этого еще год не имела возможности вернуться домой, прячась от властей на Кольском полуострове. Но Леонид никогда не говорил о тяжелом детстве, всегда с теплотой отзывался о матери и считал детское время самым беззаботным и счастливым.Актер выбрал профессию согласно принципу «наоборот». Все специалисты того времени работали на заводах, выбирали технические, врачебные профессии, а Леня хотел быть не как все, к тому же не любил математику. Его сестра посоветовала ему попробовать поступить во ВГИК, рассказав, что нужно только спеть или станцевать что-то перед комиссией.После первой попытки ему отказали в поступлении, и Леонид пошел работать на фабрику по производству елочных игрушек. Но мечту об актерской профессии не оставил — посвятил много времени подготовке и все же поступил в ВГИК.Первую роль великий актер получил еще в период обучения. Его пригласил Андрей Тарковский на роль в фильме «Сегодня увольнения не будет».Важным человеком в своей актерской карьере Леонид Куравлев считает Василия Шукшина. Именно с ним он дружил многие годы, с первой встречи почувствовал родственную душу режиссера. В 1964 году Шукшин пригласил Куравлева на съемку в картине «Живет такой парень», после чего актера настигла всенародная слава.На талант молодого артиста обратили внимание такие известные режиссеры, как Леонид Гайдай, Михаил Швейцер, Татьяна Лиознова. Куравлев за всю свою творческую карьеру снялся в более чем 200 картинах, из них самые запоминающиеся — «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня».Всю жизнь Леонид Куравлев любил одну женщину и был предан ей. Учительница английского языка Нина завоевала его сердце скромностью и преданностью. Они поженились в 1960 году и прожили более 50 лет.В браке с Ниной у Леонида родилось двое детей: дочь Екатерина в 1962 году, а через 14 лет сын Василий. Имя сыну Леонид выбрал в честь знаменитого режиссера, который был ему лучшим другом.У Леонида была очень дружная семья, которая заменяла ему публичную жизнь. Актер всегда говорил, что лучше после съемок приехать домой и провести время с детьми и женой, чем ехать на шумное застолье. Куравлев считал себя счастливым человеком и называл главной причиной этому семью.В 2012 году супруга Леонида Куравлева умерла от остановки сердца. Актер был убит горем и после этого впал в депрессию, стал затворником, практически ни с кем не общался. Только в 2015 году он сыграл роль в фильме «Весь этот джем», но так и не стал популярным в современном кинематографе.Вся страна задается вопросом, от чего умер Леонид Куравлев, что послужило причиной смерти великого актера. Последние годы Куравлев даже выключал мобильные телефоны и не желал никого видеть. Близкие друзья говорили, что с ним невозможно разговаривать, он просто ни на что не реагирует, постоянно думает о смерти, уходит в себя.В 2021 году актер лечился в частном пансионате «Идиллия», в котором смогли поддержать его психическое здоровье. Однако в реанимацию Леонида привезли из пансионата. Врачи отмечают, что актер испытывал трудности с приемом пищи, а пить мог только из поильника. Он пережил операцию на пищеводе, позволяющую принимать еду самостоятельно, восстановился и шел на поправку. Реабилитация после болезни проходила в хосписе. Однако судьба распорядилась иначе.10 января 2022 года на экранах появилась новость, что известный актер Леонид Куравлев был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с симптомами COVID-19. Врачи говорили о тяжелом состоянии актера, поражении легких, низкой сатурации.30 января Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Последние новости 2022 говорят о том, что причиной смерти стали осложнения, которые вызвала болезнь. Союз кинематографистов России на вопрос, где будут проходить похороны актера, заявляет, что они пройдут 1 февраля на Троекуровском кладбище, а прощание с великим актером будет организовано в Центральном доме кинематографа.Леонид Вячеславович Куравлев — великий актер, у которого было огромное количество поклонников. Сыгранные роли разобраны на цитаты, никто не сможет забыть харизматичного Афоню, хитрого Жоржа Милославского, стойкого эсэсовца Айсмана и многие другие воплощения Куравлева. Он прожил яркую жизнь, имел крепкую дружную семью и любил только одну женщину — свою жену Нину, с которой прожил более полувека. Страна скорбит вместе с коллегами и близкими великого актера.