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В Кремле дали оценку объявлениям «дат вторжения» на Украину

В Кремле дали оценку объявлениям «дат вторжения» на Украину

16:19  Автор: Михаил Хорошилов



Объявления Западом «дат вторжения» России на Украину носят провокационный характер, и это ведет к нагнетанию напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на западной прессе назывались уже несколько «дат вторжения» России на Украину, однако вся эта информация не подтвердилась. Более того, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что страна не планирует нападать на кого-либо.

«Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, — это такой элемент провокационного характера», — сказал Песков в программе «Москва.Кремль.Путин», которая выходит на телеканале «Россия-1».

По его словам, «это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности». «А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил пресс-секретарь российского лидера.

В то же время в Кремле призвали западных партнеров к разуму и обратились к истории, которая свидетельствует, что Россия «никогда ни на кого не нападала». «И Россия, которая пережила столько войн — это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово «война», — отметил Песков.

«Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но, когда нужно доказать правоту нашего президента, мы будем делать, что угодно», — подчеркнул он.

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#Украина #война #международные отношения

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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