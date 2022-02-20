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В Воронежской области ввели режим ЧС в связи с массовым притоком беженцев

В Воронежской области ввели режим ЧС в связи с массовым притоком беженцев

19:20  Автор: Михаил Хорошилов



Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел в регионе режим ЧС в связи с прибытием большого количества беженцев из Донбасса. Мера действует для местных органов управления и территориальных сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это следует из указа главы региона.

Согласно документу, главам муниципальных районов и городских округов поручено организовать пункты временного проживания для прибывающих граждан и обеспечить их жизнедеятельность.  

В воскресенье в Воронеж из Таганрога пришел первый поезд с беженцами, который привез 910 человек, в том числе 358 детей. На сегодняшний день регион готов принять 4,5 тысячи приезжих из Донбасса граждан, уточняется на официальном портале органов власти Воронежской области.

«Воронежская область не оставит людей в беде и окажет им всестороннюю поддержку. В пунктах временного размещения есть все необходимое для безопасного и комфортного проживания. Сейчас идет работа по формированию списков прибывших для обеспечения выплат, объявленных президентом», — сказал Гусев.

По словам зампреда регионального правительства Артема Верховцева, беженцы будут обеспечены горячим питанием, постельным бельем, медобслуживанием и необходимыми бытовыми условиями. Средства на размещение граждан выделены из резервного фонда губернатора.

В последние дни произошла эскалация конфликта на линии разграничения на юго-востоке Украины. В пятницу власти ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации гражданского населения. Тогда же правительство РФ приняло решение о выдаче единоразовых выплат в размере десяти тысяч рублей беженцам из Донбасса.

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#Украина #Донбасс #беженцы


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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