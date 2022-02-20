Виктория Боня в обнаженном виде прокатилась на лыжах

42-летняя модель и ведущая Виктория Боня отважилась на экстремальные съемки. Бывшая ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» отдыхает в Швейцарии. На склонах Санкт-Морица инстадива устроила шоу. Живущая в Монако звезда в очередной раз доказала, что она всегда готова к экстриму. Виктория давно практикует необычные вещи: она занимается духовными практиками и даже изучает шаманские ритуалы. На этот раз бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» отважилась на нечто новое: она в пестром бикини покаталась на лыжах. Боня примерила столь миниатюрный наряд, дополнив его накидкой на бедра. Звезда собрала волосы назад, чтобы ничто не отвлекало ее от осуществления задуманного, поскольку на склоне был сильный ветер.Виктория Боня в купальнике на лыжах «Холод — это здоровье! Вы даже не знаете возможности нашего тела. Если пишите насчет цистита и простуды, рекомендую практиковать холодные обливания. Если хочешь быть здоров, закаляйся! Кстати, сегодня было ветрено и безумно холодно, но от этого кайф ещё круче», — заверила Виктория. Она предположила, что подписчики будут осуждать ее за такой провокационный поступок. «Я вызываю вас на challenge — ледяные ванны и никакого дряблого тела», — резюмировала Боня. «Просто восторг!» — написала Анна Грачевская. «Я думаю, все, кто там катался в это время, свернули шеи! Ты шикарная и катаешься очень красиво! Особенно в таком наряде! Огонь», — восхитилась Снежана Онопка. «Класс! Я всегда вначале принимаю холодный душ, потом теплый, потом снова холодный. Иммунитет сильный!», «Это потрясающий прокат! Европа рукоплещет сибирячке Виктории!», «Фигура хорошая с разных ракурсов», — обсуждают фолловеры.