Володин: Память о Докторе Лизе живет с нами

09:53 Автор: Ольга Шульга

Память о Докторе Лизе живет с нами; важно, чтобы дело, которому она посвятила всю себя, находило продолжателей. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что 20 февраля Елизавете Глинке исполнилось бы 60 лет.

«Доктор Лиза всегда старалась помочь попавшим в беду. Рисковала собой ради спасения людей. Сильная, добрая, с огромным любящим сердцем. Трудно говорить о ней в прошедшем времени», — рассказал председатель Госдумы.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года, когда Ту-154 Минобороны России, доставлявший в Сирию гуманитарную помощь для больных и раненых детей, разбился недалеко от Сочи, унеся жизни экипажа и пассажиров — всего 93 человек.

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