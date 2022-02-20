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Журналист постебался на слезами Алины Загитовой после поражения хоккейной сборной в финале

Журналист постебался на слезами Алины Загитовой после поражения хоккейной сборной в финале

Журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко выложил в Instagram фото плачущей Алины Загитовой, пошутив над ней в комментарии. Фигуристку расстроило поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине.

Спортсменка лично присутствовала на матче, который завершился со счетом 2:1 в пользу команды Финляндии. До этого она была на всех играх сборной России и снимала видеоролики для своего влога из КНР. Также чемпионка работала на Первом канале в качестве эксперта во время соревнований фигуристок.


"Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину", - написал в посте Шевченко.

До этого в СМИ сообщалось об отношениях Загитовой с форвардом сборной России и "Ак Барса" Дмитрием Воронковым. Девушку неоднократно видели в Казани на матчах хоккейной команды, однако сами спортсмены не подтверждают информацию о романе между ними.

Как писал Ruposters ранее, у российской фигуристки Александры Трусовой случилась истерика из-за того, что она не смогла выиграть золото.

Алина Загитова хоккейная сборная России комментарии журналистов Алексей Шевченко
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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