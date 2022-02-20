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Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Овнам

Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Овнам

У каждого из Знаков Зодиака есть свои счастливые талисманы. Нумерологи рассказали о том, какие числа помогают Овнам в самых разных сферах жизни.


Каждый из нас хочет, чтобы его заветные желания исполнились как можно скорее. Если вы родились под Знаком Овна, вам следует обратить внимание на описанные ниже советы. Они помогут действовать решительно и смело, не вызывая при этом проблем.

Расчет числа удачи для Овнов

Согласно астрологическим канонам, в Овне Солнце пребывает с 21 марта по 20 апреля. Чтобы выяснить, какие числа помогают этим людям в достижении жизненных целей, стоит сделать простые расчеты — сложить все цифры дат 21.03 и 20.04, прибавив к ним порядковый номер Знака Овен в зодиакальном круге — то есть 1: (2+1+0+3)+(2+0+0+4)+1=13. 1+3=4.

Получается, что главным покровителем этих людей является число Четыре. Оно состоит из двух Двоек, поэтому Овнам стоит следить за появлением не только цифры 4, но и числа 22. Из этого можно сделать вывод о том, что самыми благоприятными числами месяца будут также 4, 13, 22. Самые благоприятные дни недели — вторник и четверг.

Энергетика Четверки и как использовать ее себе во благо


Овны — люди агрессивные, целеустремленные, эмоциональные, яркие и чувственные. Им нужен покровитель, который смог бы успокоить их буйный нрав и упорядочить мощные внутренние вибрации. Четверка на эту роль подходит лучше всего.

Очень полезно использовать в качестве талисмана само число либо его главные символы. Самый мощный символ Четверки — квадрат. Он обладает огромной силой и пользой для Овнов. Им стоит почаще выбирать одежду с таким узором или принтом.

Очень хорошо, если на часах Овны увидят 44 минуты любого часа. Это будет явным признаком того, что их ожидает удача и они находятся на верном пути.

Лучше всего с числом 4 сочетаются украшения из мельхиора и платины, а также камни-талисманы: малахит, белый кварц, алмаз.

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По материалам: dailyhoro.ru

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