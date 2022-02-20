Звездный Instagram. Чем заняты знаменитости за неделю до весны

Вадим Карасев

Знаменитости опять не сидят на месте — в нашей ленте снова много отчетов о путешествиях. Кто-то, как Нюша и Рита Дакота, предпочитает теплые края, а другие не боятся сурового холода — Елена Крыгина отправилась на Кольский полуостров, где наблюдала за северным сиянием, а Елена Летучая побывала в Антарктиде.

Спортзал, прогулки с детьми, походы в рестораны и забавные дружеские селфи — изучаем по кадрам из инстаграма, как прошла эта неделя у звезд.





Анна Чиповская





Джаред Лето





Ким Кардашьян





Антуан Арно и Наталья Водянова





Барби Феррейра





Синди Кроуфорд





Джессика Симпсон





Дина Саева





Юлия Снигирь





Эмбер Херд с дочерью





Джиджи Хадид





Надежда Оболенцева





Мария Шарапова





Ксения Собчак





Ани Лорак





Дарья Клюкина





Нюша





Наталья Подольская





Рената Литвинова





Екатерина Варнава





Ника Белоцерковская





Настя Каменских





Елена Темникова





Рита Дакота





Виктория Шелягова





Тина Канделаки





Мадонна





Полина Гагарина с дочерью





Клава Кока





Елена Летучая с мужем





Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли





Елена Лядова и Владимир Вдовиченков





Рита Ора





Бритни Спирс





Данила Козловский с дочерью





Елена Крыгина





Ева Лонгория





Тина Кунаки





Кейт Бекинсейл





Анастасия Овечкина (Шубская) с сыном





Анастасия Решетова





Дмитрий Песков с дочерью





Гуф





Эмили Ратажковски





Белла Хадид





Барбара Палвин





Дима Билан





Нина Агдал





Светлана Устинова





Наталья ОсманнСплетник