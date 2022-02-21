8 самых опасных дней в марте 2022 года

Вадим Карасев

Далеко не каждый день может быть приятным и позитивным. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие дни марта 2022 года можно считать опасными и неблагоприятными, а также поведали о причинах таких выводов.

Этот март можно назвать месяцем соединений. Опасный аспект будет наблюдаться между различными ночными светилами целых девять раз, семь из которых приведут к серьезной дестабилизации энергетической обстановки. Во все описанные ниже дни старайтесь быть осторожнее и пользоваться оберегами от проблем.

2 марта — Меркурий в соединении с Сатурном

Соединение — опасный аспект, который приносит нам множество проблем, какие бы планеты в нем ни участвовали. Меркурий и Сатурн смогут найти некий компромисс, но день все равно будет неблагоприятным. Нас ждет дефицит энергии и проблемы с мотивацией. Многим людям захочется отдохнуть, нажать на паузу. Не ждите, что люди будут в этот день честными и открытыми с вами. Полагайтесь лишь на себя самих.

5 марта — Солнце в соединении с Юпитером

Второе опасное соединение произойдет в пятый день месяца. Солнце и Юпитер объединят усилия для того, чтобы заставить нас выплеснуть накопившуюся за долгое время отрицательную энергию в космос. 5 марта лучше выплеснуть эмоции в спортзале, а не работе или дома. Будьте осторожнее со словами.

6 марта — самый опасный день марта

6 числа этого месяца можно считать самым опасным его днем. Венера осуществит свой переход в Знак Водолея, из-за чего потеряет много энергии. Вместе с ней мы тоже утратим часть сил и энтузиазма. Этот переход принесет нам много нового в самых разных сферах жизни. 6 марта не отметится ничем положительным из-за второго важного события.

Соединение Венеры с Марсом создаст очень мощные и дисгармоничные колебания пространства, которые приведут к тому, что люди станут вспыльчивыми, злыми, наполненными апатией, страхом, ксенофобией. В такие дни лучше пребывать в уединении и ни с кем не ругаться. В противном случае вы рискуете потратить много сил на бесполезные склоки.

Сам Марс тоже перейдет в Знак Водолея в этот день. Это благоприятное событие, но оно не сможет перебить негативные последствия аспекта с Венерой и ухудшение ее энергетики. Нас ждет крайне напряженный день.

10 марта — переход Меркурия в Знак Рыб

Нахождение планеты в этом Знаке принесет нам немало проблем, особенно в сам день перехода 10 числа. Эксперты в области астрологии советуют в этот день и в последующие несколько недель избегать пессимистичных мыслей и общения с людьми, которые вас провоцируют на негатив. Это поможет оставаться продуктивными и не утратить удачу. 10 марта постарайтесь не вспоминать прошлое и не заниматься самоанализом.

13 марта — соединение Солнца с Нептуном

Это будет день иллюзий, лжи, притворства и лицемерия. Многие люди захотят любыми возможными способами достичь успеха. Для некоторых обман и мошенничество будут идеальными методами. Не стремитесь быть похожими на таких людей, ведь за поступки, совершенные в этот день, придется отвечать.

21 марта — соединение Меркурия и Юпитера

Маленькая и большая планеты породят в нашей жизни настоящий хаос. В этот день абсолютно все может идти наперекосяк. Важные встречи и дела будут срываться, люди перестанут выполнять свои обещания. Придется надеяться лишь на себя.

23 марта — Меркурий в соединении с Нептуном

Меркурий и Нептун 23 числа объединятся вместе для того, чтобы сделать нас более слабыми ментально. Даже самые малые проблемы будут выбивать из колеи и заставлять нас переживать по поводу и без повода. Старайтесь держать себя в руках, что бы ни случилось.

28 марта — соединение Венеры и Сатурна

Последний опасный день марта — 28 число. Вопреки нашему счастью будут трудиться Венера и Сатурн. В этот день силы и энергия могут покинуть нас в самый ответственный момент. Ожидается также обострение зависимостей, появление беспричинной апатии.