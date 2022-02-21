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90 «Точек роста» откроют в Тверской области в 2022 году

90 «Точек роста» откроют в Тверской области в 2022 году

Дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России откроют в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, сообщает ГТРК «Тверь».

Таким образом, возможности для получения дополнительного образования появятся у большего числа школьников.

В школах, где откроют «Точки роста», проведут ремонт, кабинеты оснастят необходимым оборудованием, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации и смогут проводить уроки с использованием всех возможностей нового оборудования.

Учреждениями будет приобретено оборудование для занятий биологией, химией и физикой, в том числе цифровые лаборатории, микроскопы, наборы для подготовки к ОГЭ, учебная лаборатория по нейротехнологии. Кроме того, в каждую комплектацию входят образовательные конструкторы для практики блочного программирования, робот-манипулятор, комплекты по механике, мехатронике и робототехнике.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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