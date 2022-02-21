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Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК

Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК
41-летний фигурист Алексей Ягудин послал Томаса Баха. Спортсмен эмоционально отреагировал на резкое высказывание 68-летнего Томаса Баха. Олимпийский чемпион по фигурному катанию оскорбил президента МОК. Томас обратился к тренерам 15-летней Камилы Валиевой. Президент Международного олимпийского комитета посчитал, что команда Этери Тутберидзе слишком холодно отнеслась к фигуристке, которая провалила произвольную программу и завоевала четвертое место Олимпиады в Пекине. Ягудин обнародовал скриншот с этими высказываниями президента. «Томас Бах... Да ну вас на ***», — нецензурно послал спортивного чиновника Ягудин. Впрочем, через некоторое время фигурист счел за лучшее удалить этот пост из Instagram.
Алексей Ягудин Томас Бах критично высказался о поведении ближайшего окружения Камилы на Олимпиаде. «Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — сообщил президент МОК. Эти слова поразили многих. Этери Тутберидзе призналась, что находится в недоумении после такого комментария. Сейчас под вопросом остается и золотая медаль Камилы Валиевой, которую она завоевала в составе сборной России в командном турнире. На соревнованиях спортивных пар подопечные Тутберидзе, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заняли второе место. «После чемпионата мира мы попросились к Этери Георгиевне. Она нас взяла, несмотря на то, что у неё своя группа девочек, и девочки были нацелены на весь пьедестал. Но она всё равно уделяла нам время, помогала. Её большая заслуга, её команды, в том, что она собрала специалистов специально для работы с нашей парой. Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко, Максим Траньков, который и прежде с нами работал... Очень большая команда, которая нам помогала и с нами работает», — признался Морозов.   
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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