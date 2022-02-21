Алеся Кафельникова вернулась на подиум через восемь месяцев после рождения дочери

Вадим Карасев

Молодая мама Алеся Кафельникова вернулась к работе — спустя девять месяцев после рождения дочери Киары модель приняла участие в Лондонской неделе моды. Алеся вышла на подиум во время показа бренда David Koma, основанного грузинским дизайнером Давидом Комахидзе, который является и арт-директором Thierry Mugler.

Еще неделю назад Кафельникова публиковала в инстаграме фото с семейного отдыха в Индонезии, а уже сегодня модель делится впечатлениями от прошедшего показа, на котором продемонстрировала два образа.

Давид Кома, большое спасибо за то, что принял меня в свою семью. Встреча этого сезона вместе с вами была незабываемой! Вы — одна из лучших команд, с которыми я работала, — написала Кафельникова в инстаграме.





Алеся Кафельникова на показе David Koma

Кафельникова стала матерью в июле 2021 года. Отец ребенка — Георгий Петришин, который ранее встречался со Светланой Ходченковой. Пара официально объявила об отношениях в сентябре 2020 года, а в мае 2021-го молодые люди связали себя узами брака.

До David Koma Алеся Кафельникова принимала участие в показах Moschino, Chanel и не только. А на показе Burberry в 2019 году Кафельникова вышла на подиум вместе с Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Ириной Шейк.









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